Rodri'den final mesajı: 'Sakin kalmalı ve dinlenmeliyiz'

İspanya Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu Rodri, Dünya Kupası'nda finale yükselmelerinin ardından takımın büyük bir coşku yaşadığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, buna rağmen henüz işlerinin bitmediğini ve son maç öncesinde sakin kalmaları gerektiğini vurguladı.
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İspanya'nın turnuva tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkmasının çok özel bir başarı olduğunu belirten Rodri, "Adım adım ilerliyoruz ve şimdi önümüzde bir adım daha var. Takımın içinde büyük bir mutluluk yaşanıyor ancak final öncesinde duygularımızı kontrol etmeliyiz. Dinlenip kendimizi son maça hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"Rakibin iki farklı gücü vardı"
Yarı final karşılaşmasını taktik açıdan değerlendiren İspanyol yıldız, rakibin farklı özelliklere sahip oyuncularına karşı doğru önlemler aldıklarını söyledi.
"Bir oyuncunun daha patlayıcı ve doğrudan, diğerinin ise topa sahip olma konusunda daha etkili olduğunu biliyorduk. Buna göre hareket etmek zorundaydık." diyen Rodri, takım savunmasına ayrıca dikkat çekti.
Beklere özel övgü
Rodri, İspanya'nın savunmada gösterdiği yardımlaşmanın galibiyette belirleyici olduğunu belirterek, "Beklerimizin yaptığı destekler olağanüstüydü. Aslında yalnızca onlar değil, bütün takım savunma anlamında çok büyük bir iş yaptı." şeklinde konuştu.
Finale yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen deneyimli orta saha, şampiyonluk yolunda son karşılaşmaya tamamen odaklanacaklarını sözlerine ekledi.
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