Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Rodri'den final mesajı: "Sakin kalmalı ve dinlenmeliyiz"

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri, 2-0 kazandıkları Fransa maçının ardından konuştu.

calendar 15 Temmuz 2026 01:56 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 01:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Rodri'den final mesajı: 'Sakin kalmalı ve dinlenmeliyiz'
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İspanya Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu Rodri, Dünya Kupası'nda finale yükselmelerinin ardından takımın büyük bir coşku yaşadığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, buna rağmen henüz işlerinin bitmediğini ve son maç öncesinde sakin kalmaları gerektiğini vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'nın turnuva tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkmasının çok özel bir başarı olduğunu belirten Rodri, "Adım adım ilerliyoruz ve şimdi önümüzde bir adım daha var. Takımın içinde büyük bir mutluluk yaşanıyor ancak final öncesinde duygularımızı kontrol etmeliyiz. Dinlenip kendimizi son maça hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Rakibin iki farklı gücü vardı"

Yarı final karşılaşmasını taktik açıdan değerlendiren İspanyol yıldız, rakibin farklı özelliklere sahip oyuncularına karşı doğru önlemler aldıklarını söyledi.

"Bir oyuncunun daha patlayıcı ve doğrudan, diğerinin ise topa sahip olma konusunda daha etkili olduğunu biliyorduk. Buna göre hareket etmek zorundaydık." diyen Rodri, takım savunmasına ayrıca dikkat çekti.

Beklere özel övgü

Rodri, İspanya'nın savunmada gösterdiği yardımlaşmanın galibiyette belirleyici olduğunu belirterek, "Beklerimizin yaptığı destekler olağanüstüydü. Aslında yalnızca onlar değil, bütün takım savunma anlamında çok büyük bir iş yaptı." şeklinde konuştu.

Finale yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen deneyimli orta saha, şampiyonluk yolunda son karşılaşmaya tamamen odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

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Rodri'den final mesajı: "Sakin kalmalı ve dinlenmeliyiz"
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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