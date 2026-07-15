Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Luis de la Fuente: "Dünyanın en iyisi biziz"

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2-0 kazandıkları Fransa maçının ardından konuştu.

calendar 15 Temmuz 2026 01:50 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 01:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Luis de la Fuente: 'Dünyanın en iyisi biziz'
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İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası finaline taşıyan Luis de la Fuente, Fransa karşısında alınan yarı final galibiyetinin ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, finalde İngiltere veya Arjantin ile karşılaşacak olmalarının kendileri açısından bir fark yaratmadığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Luis de la Fuente, yaklaşık dört yıl önce başladıkları projenin en önemli noktasına ulaştıklarını ifade etti.

"Bir adımımız daha kaldı"

Final sevincini henüz tam olarak yaşayamadığını belirten İspanyol teknik adam, "Şu anda hissettiklerimi tarif etmek kolay değil. Sanırım mutluluk ve böyle bir oyuncu grubunu yönetmenin verdiği gurur diyebilirim. Ancak görevimiz tamamlanmadı. Önümüzde atmamız gereken son bir adım var." dedi.

Karşılaşma sonrası ciddi görüntüsünün hatırlatılması üzerine De la Fuente, üzerlerinde büyük bir baskı ve sorumluluk bulunduğunu dile getirdi:

"Dünya Kupası finalinde yer almak çok az takımın ulaşabileceği bir ayrıcalık. Bunun ağırlığını sindirmek gerekiyor. Yaklaşık dört yıl önce belirli bir oyun düşüncesiyle yola çıktık. O anlayıştan vazgeçmedik ve bugün bulunduğumuz noktaya onun sayesinde geldik."

"Fransa çok iyi, fakat karşısında dünyanın en iyisi vardı"

Fransa'nın dünyanın en güçlü milli takımlarından biri olduğunu kabul eden De la Fuente, buna rağmen kendi takımına duyduğu güveni çarpıcı sözlerle anlattı.

"Rakibimizin kalitesini biliyorduk. Fransa, dünyanın en iyi takımları arasında. Fakat bugün karşılarında dünyanın en iyi takımı vardı. İspanyol futbolcular, rekabet seviyesi açısından dünyadaki en güçlü oyuncular arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Başarının arkasındaki temel unsurlardan birinin takım içindeki bağ olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bu yolculukta yanınıza doğru insanları almak çok önemli. Bizim soyunma odamızda kolay kolay yıkılmayacak bir birliktelik var." şeklinde konuştu.

"Gelişim sınırımız yok!"

De la Fuente, karşılaşmada süre almayan futbolcuların maç bitiminde sahada çalışmayı sürdürdüğünü belirterek oyuncu grubunun profesyonelliğine dikkat çekti:

"Oynamayan bütün futbolcular maçın ardından antrenman yaptı. Bu detay, takımın nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlatmaya yeter. Bu ekip beni şaşırtmaya devam ediyor. Gelişim sınırımızın olmadığını düşünüyorum."

Deschamps'ın hakem sözlerine yanıt

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın hakem yönetimine ilişkin eleştirileri de De la Fuente'ye soruldu.

İspanyol çalıştırıcı, "Mağlubiyetlerden sonra herkes farklı gerekçeler arayabilir. Biz de turnuva boyunca hakem kararları nedeniyle rahatsız olduğumuz anlar yaşadık. Uruguay maçını hatırlatan bazı durumlar oldu. Kendimizi mağdur hissettiğimiz pozisyonlar da vardı. Benim talebim herkesin gelişmesi; hakemlerin de VAR sisteminin de daha iyi olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Finaldeki rakibi için tercih yaptı

İspanya, finalde İngiltere-Arjantin yarı finalinin galibiyle karşılaşacak. De la Fuente, iki rakibin de son derece güçlü olduğunu vurgularken kişisel tercihini açıkladı:

"Bizim açımızdan rakibin kim olacağı önemli değil. Lionel Scaloni ile dostluğum nedeniyle Arjantin'i görmek hoşuma gider. Ancak İngiltere'nin seviyesi de son derece yüksek."

"Final sadece kazanılmak için oynanmaz"

Luis Aragones, Vicente del Bosque ve Iñaki Saez'i kendisine örnek aldığını belirten De la Fuente, final yaklaşımını da anlattı.

"Finaller yalnızca kazanılmak için oynanır düşüncesine katılmıyorum. Final aynı zamanda tadını çıkarmak ve ulaşılan başarıyı değerli görmek içindir. Şu anda çok mutluyuz. Bundan sonra gelecek kupa, bu yolculuğun üzerindeki son dokunuş olabilir." dedi.

Dani Olmo ve Rodri sözleri

İspanya'nın öne çıkan oyuncularını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, Dani Olmo'nun çok yönlülüğüne vurgu yaptı.

"Dani Olmo birçok farklı rolde oynayabiliyor. Onun gelişimi takımın yükselişiyle birlikte ilerliyor. Kendi pozisyonunda özel bir futbolcu." ifadelerini kullanan De la Fuente, Rodri konusunda ise oldukça net konuştu:

"Rodri'nin kalitesini tartışmaya açmak, futbol aklına hakaret olur. Bu takımın yapısı, oyuncularımızın özelliklerine göre şekillendirildi."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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