Luis de la Fuente: "Dünyanın en iyisi biziz"
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2-0 kazandıkları Fransa maçının ardından konuştu.
"Bir adımımız daha kaldı"
Final sevincini henüz tam olarak yaşayamadığını belirten İspanyol teknik adam, "Şu anda hissettiklerimi tarif etmek kolay değil. Sanırım mutluluk ve böyle bir oyuncu grubunu yönetmenin verdiği gurur diyebilirim. Ancak görevimiz tamamlanmadı. Önümüzde atmamız gereken son bir adım var." dedi.
Karşılaşma sonrası ciddi görüntüsünün hatırlatılması üzerine De la Fuente, üzerlerinde büyük bir baskı ve sorumluluk bulunduğunu dile getirdi:
"Dünya Kupası finalinde yer almak çok az takımın ulaşabileceği bir ayrıcalık. Bunun ağırlığını sindirmek gerekiyor. Yaklaşık dört yıl önce belirli bir oyun düşüncesiyle yola çıktık. O anlayıştan vazgeçmedik ve bugün bulunduğumuz noktaya onun sayesinde geldik."
"Fransa çok iyi, fakat karşısında dünyanın en iyisi vardı"
Fransa'nın dünyanın en güçlü milli takımlarından biri olduğunu kabul eden De la Fuente, buna rağmen kendi takımına duyduğu güveni çarpıcı sözlerle anlattı.
"Rakibimizin kalitesini biliyorduk. Fransa, dünyanın en iyi takımları arasında. Fakat bugün karşılarında dünyanın en iyi takımı vardı. İspanyol futbolcular, rekabet seviyesi açısından dünyadaki en güçlü oyuncular arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Başarının arkasındaki temel unsurlardan birinin takım içindeki bağ olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bu yolculukta yanınıza doğru insanları almak çok önemli. Bizim soyunma odamızda kolay kolay yıkılmayacak bir birliktelik var." şeklinde konuştu.
"Gelişim sınırımız yok!"
De la Fuente, karşılaşmada süre almayan futbolcuların maç bitiminde sahada çalışmayı sürdürdüğünü belirterek oyuncu grubunun profesyonelliğine dikkat çekti:
"Oynamayan bütün futbolcular maçın ardından antrenman yaptı. Bu detay, takımın nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlatmaya yeter. Bu ekip beni şaşırtmaya devam ediyor. Gelişim sınırımızın olmadığını düşünüyorum."
Deschamps'ın hakem sözlerine yanıt
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın hakem yönetimine ilişkin eleştirileri de De la Fuente'ye soruldu.
İspanyol çalıştırıcı, "Mağlubiyetlerden sonra herkes farklı gerekçeler arayabilir. Biz de turnuva boyunca hakem kararları nedeniyle rahatsız olduğumuz anlar yaşadık. Uruguay maçını hatırlatan bazı durumlar oldu. Kendimizi mağdur hissettiğimiz pozisyonlar da vardı. Benim talebim herkesin gelişmesi; hakemlerin de VAR sisteminin de daha iyi olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Finaldeki rakibi için tercih yaptı
İspanya, finalde İngiltere-Arjantin yarı finalinin galibiyle karşılaşacak. De la Fuente, iki rakibin de son derece güçlü olduğunu vurgularken kişisel tercihini açıkladı:
"Bizim açımızdan rakibin kim olacağı önemli değil. Lionel Scaloni ile dostluğum nedeniyle Arjantin'i görmek hoşuma gider. Ancak İngiltere'nin seviyesi de son derece yüksek."
"Final sadece kazanılmak için oynanmaz"
Luis Aragones, Vicente del Bosque ve Iñaki Saez'i kendisine örnek aldığını belirten De la Fuente, final yaklaşımını da anlattı.
"Finaller yalnızca kazanılmak için oynanır düşüncesine katılmıyorum. Final aynı zamanda tadını çıkarmak ve ulaşılan başarıyı değerli görmek içindir. Şu anda çok mutluyuz. Bundan sonra gelecek kupa, bu yolculuğun üzerindeki son dokunuş olabilir." dedi.
Dani Olmo ve Rodri sözleri
İspanya'nın öne çıkan oyuncularını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, Dani Olmo'nun çok yönlülüğüne vurgu yaptı.
"Dani Olmo birçok farklı rolde oynayabiliyor. Onun gelişimi takımın yükselişiyle birlikte ilerliyor. Kendi pozisyonunda özel bir futbolcu." ifadelerini kullanan De la Fuente, Rodri konusunda ise oldukça net konuştu:
"Rodri'nin kalitesini tartışmaya açmak, futbol aklına hakaret olur. Bu takımın yapısı, oyuncularımızın özelliklerine göre şekillendirildi."
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|Belçika
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|Mısır
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|İran
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|Yeni Zelanda
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|İspanya
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|Cape Verde
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|3
|Uruguay
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|4
|Suudi Arabistan
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|Fransa
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|Norveç
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|Senegal
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|Irak
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|Arjantin
|3
|3
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|2
|Avusturya
|3
|1
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|Cezayir
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|Ürdün
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|3
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|Takımlar
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|Av.
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|1
|Kolombiya
|3
|2
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|Portekiz
|3
|1
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|4
|Özbekistan
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|İngiltere
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|2
|Hırvatistan
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|Gana
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