Pau Cubarsi: 'Tarifsiz bir sevinç bu!'

İspanya Milli Takımı'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi, Dünya Kupası'nda finale yükselmelerinin ardından takımın savunma performansına dikkat çekti. Turnuva öncesinde savunma hattı ve kalecilerle ilgili şüpheler bulunduğunu hatırlatan Cubarsi, sahadaki sonuçların bu eleştirilere en güçlü cevabı verdiğini söyledi.
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İspanya'nın finale gelene kadar yalnızca bir gol yediğini vurgulayan genç futbolcu, başarının yalnızca ilk 11'de forma giyen oyunculara ait olmadığını belirtti.
"Finaldeyiz ve sadece bir gol yedik"
Takımın savunma yönünün turnuva öncesinde sorgulandığını ifade eden Cubarsi, "Savunmanın ve kalenin yeterince iyi olmadığı yönünde bazı yorumlar vardı. Ancak bence ortaya koyduğumuz performansla birçok kişiyi susturduk. Finale yükseldik ve turnuva boyunca yalnızca bir gol yedik." dedi.
Savunmadaki başarının kolektif çalışmanın sonucu olduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "Bu gerçekten çok büyük bir emek. Sahada oynayanlar kadar kulübede bekleyen oyuncuların da katkısı var. Antrenmanlardaki seviye çok yüksek ve bu rekabet sizi her gün daha iyi bir futbolcu olmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.
"İçimde büyük bir sevinç var"
Finale yükselmenin verdiği mutluluğu sakin bir şekilde yaşadığını belirten Cubarsi, dışarıdan soğukkanlı görünse de soyunma odasında büyük bir coşku bulunduğunu anlattı.
"Oldukça sakinim ama içimde çok büyük bir mutluluk var. Gün içinde ailemle, ardından da takım arkadaşlarımla bu başarıyı doyasıya kutladık." şeklinde konuştu.
"Hayalimiz devam ediyor"
İspanya'nın final için New York'a gideceğini hatırlatan genç savunmacı, şampiyonluk hedefinin hâlâ canlı olduğunu söyledi.
"Şimdi bizi çok özel günler bekliyor. New York'a gideceğiz ve hayalimiz devam ediyor. Final maçının bir an önce gelmesini istiyoruz."
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