Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Pau Cubarsi: "Tarifsiz bir sevinç bu!"

İspanya'nın genç stoperi Pau Cubarsi, 2-0 kazandıkları Fransa maçının ardından konuştu.

calendar 15 Temmuz 2026 02:13 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 02:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Pau Cubarsi: 'Tarifsiz bir sevinç bu!'
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İspanya Milli Takımı'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi, Dünya Kupası'nda finale yükselmelerinin ardından takımın savunma performansına dikkat çekti. Turnuva öncesinde savunma hattı ve kalecilerle ilgili şüpheler bulunduğunu hatırlatan Cubarsi, sahadaki sonuçların bu eleştirilere en güçlü cevabı verdiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'nın finale gelene kadar yalnızca bir gol yediğini vurgulayan genç futbolcu, başarının yalnızca ilk 11'de forma giyen oyunculara ait olmadığını belirtti.

"Finaldeyiz ve sadece bir gol yedik"

Takımın savunma yönünün turnuva öncesinde sorgulandığını ifade eden Cubarsi, "Savunmanın ve kalenin yeterince iyi olmadığı yönünde bazı yorumlar vardı. Ancak bence ortaya koyduğumuz performansla birçok kişiyi susturduk. Finale yükseldik ve turnuva boyunca yalnızca bir gol yedik." dedi.

Savunmadaki başarının kolektif çalışmanın sonucu olduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "Bu gerçekten çok büyük bir emek. Sahada oynayanlar kadar kulübede bekleyen oyuncuların da katkısı var. Antrenmanlardaki seviye çok yüksek ve bu rekabet sizi her gün daha iyi bir futbolcu olmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

"İçimde büyük bir sevinç var"

Finale yükselmenin verdiği mutluluğu sakin bir şekilde yaşadığını belirten Cubarsi, dışarıdan soğukkanlı görünse de soyunma odasında büyük bir coşku bulunduğunu anlattı.

"Oldukça sakinim ama içimde çok büyük bir mutluluk var. Gün içinde ailemle, ardından da takım arkadaşlarımla bu başarıyı doyasıya kutladık." şeklinde konuştu.

"Hayalimiz devam ediyor"

İspanya'nın final için New York'a gideceğini hatırlatan genç savunmacı, şampiyonluk hedefinin hâlâ canlı olduğunu söyledi.

"Şimdi bizi çok özel günler bekliyor. New York'a gideceğiz ve hayalimiz devam ediyor. Final maçının bir an önce gelmesini istiyoruz."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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