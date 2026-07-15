Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mikel Oyarzabal: "Kupayı düşünmek artık hakkımız"

İspanya'nın tecrübeli forvet Mikel Oyarzabal, 2-0 kazandıkları Fransa maçının ardından konuştu.

calendar 15 Temmuz 2026 02:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Mikel Oyarzabal: 'Kupayı düşünmek artık hakkımız'
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İspanya Milli Takımı'nın deneyimli hücumcusu Mikel Oyarzabal, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 2-0 kazandıkları Fransa maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçmadığını belirten ve takımı adına maçın açılış golün penaltıdan atan Oyarzabal, penaltı kullanırken en önemli noktanın zihinsel hazırlık olduğunu söyledi.

Penaltı vuruşlarını önceden zihninde canlandırdığını ifade eden İspanyol futbolcu, "Önemli olan penaltıyı kafanızda önceden görmek. Böyle anlarla karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilmeniz ve kendinize ait bir rutininizin olması gerekiyor." dedi.

Takıma yalnızca gol atarak katkı sağlamak zorunda olmadığını vurgulayan Oyarzabal, "Gol atmadan da yardımcı olmam gerekiyorsa bundan aynı şekilde mutlu olurum. Önemli olan bireysel başarı değil, takımın kazanması." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk geldiğinde en iyisini yapmalısınız"

Büyük maçlarda baskının doğal olduğunu belirten Oyarzabal, sorumluluk kendisine geldiğinde kolektif başarı için en doğru kararı vermeye çalıştığını söyledi.

"Böyle bir sorumluluk size düştüğünde, takım adına elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız." diyen tecrübeli oyuncu, finale kadar gelen sürecin İspanya'ya büyük bir özgüven kazandırdığını dile getirdi.

"Kupayı düşünmek artık hakkımız"

İspanya'nın turnuvada gösterdiği performansla şampiyonluğu hedefleme hakkı kazandığını söyleyen Oyarzabal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayal kurma ve kupayı düşünme hakkını kazandık. Şimdi önümüzde son bir maç var. Umarım beş gün sonra bu yolculuğu kupayla taçlandırabiliriz."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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