Mikel Oyarzabal: 'Kupayı düşünmek artık hakkımız'

İspanya Milli Takımı'nın deneyimli hücumcusu Mikel Oyarzabal, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 2-0 kazandıkları Fransa maçının ardından konuştu.
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Kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçmadığını belirten ve takımı adına maçın açılış golün penaltıdan atan Oyarzabal, penaltı kullanırken en önemli noktanın zihinsel hazırlık olduğunu söyledi.
Penaltı vuruşlarını önceden zihninde canlandırdığını ifade eden İspanyol futbolcu, "Önemli olan penaltıyı kafanızda önceden görmek. Böyle anlarla karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilmeniz ve kendinize ait bir rutininizin olması gerekiyor." dedi.
Takıma yalnızca gol atarak katkı sağlamak zorunda olmadığını vurgulayan Oyarzabal, "Gol atmadan da yardımcı olmam gerekiyorsa bundan aynı şekilde mutlu olurum. Önemli olan bireysel başarı değil, takımın kazanması." ifadelerini kullandı.
"Sorumluluk geldiğinde en iyisini yapmalısınız"
Büyük maçlarda baskının doğal olduğunu belirten Oyarzabal, sorumluluk kendisine geldiğinde kolektif başarı için en doğru kararı vermeye çalıştığını söyledi.
"Böyle bir sorumluluk size düştüğünde, takım adına elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız." diyen tecrübeli oyuncu, finale kadar gelen sürecin İspanya'ya büyük bir özgüven kazandırdığını dile getirdi.
"Kupayı düşünmek artık hakkımız"
İspanya'nın turnuvada gösterdiği performansla şampiyonluğu hedefleme hakkı kazandığını söyleyen Oyarzabal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hayal kurma ve kupayı düşünme hakkını kazandık. Şimdi önümüzde son bir maç var. Umarım beş gün sonra bu yolculuğu kupayla taçlandırabiliriz."
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