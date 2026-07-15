Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Atlanta'da Falkland II: İngiltere - Arjantin

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin karşı karşıya gelecek.

calendar 15 Temmuz 2026 02:55
Haber: Sporx.com ve AA
SPORX AI BAKIŞI
Atlanta'da Falkland II: İngiltere - Arjantin
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı ABD Futbol Federasyonundan Ismail Elfath yönetecek. Elfath'ın yardımcılıklarını Corey Parker ve Kyle Atkins yapacak.

Kazanan takım, pazar akşamı oynanacak finalde İspanya'nın rakibi olacak.

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez

YARI FİNALE NASIL YÜKSELDİLER

Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ederken, çeyrek final mücadelesinde Norveç'le karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü karşılaşmada normal süreyi 1-1 eşitlikle tamamlayan İngiltere, uzatma bölümünde Bellingham'ın golüyle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.

Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün bulunnduğu J Grubu'nu 9 puanla zirvede tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşin Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerken, son 16 turunda ise Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

İNGİLTERE'NİN KOZLARI KANE VE JUDE

Dünya Kupası'nda çıktığı 6 maçta 13 kez fileleri havalandıran İngiltere'de kaptan Harry Kane ve orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın altışar golü bulunuyor.

Bellingham, son 16 turunda 3-2 kazanılan Meksika mücadelesinde 2 gol kaydederken, çeyrek finalde 2-1 kazanılan Norveç maçında da takımı adına 2 gol atarak yarı final biletinin alınmasında önemli katkı sağladı.

İngiltere'de, Meksika mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Jarell Qansah cezalı. İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncunun cezasına itiraz etse de cezada indirime gidilmedi. Qansah, Arjantin karşısında forma giyemeyecek.

ARJANTİN'İN BÜYÜK VE FORMDA KOZU: MESSI

Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi, turnuvada çıktığı 5 mücadelede 8 kez fileleri havalandırırken gol krallığı yarışında Fransız futbolcu Mbappe ile birlikte zirvede yer aldı.

İsviçre maçında gol atamayan Messi, son 10 Dünya Kupası mücadelesinde ilk kez gol kaydedemedi. Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 21 olan 38 yaşındaki futbolcu, bu anlamda organizasyon tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

DÜNYA KUPASI'NDA 6. RANDEVU

İngiltere ve Arjantin, Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 5 kez rakip oldu. İki ekip arasındaki ilk maç Şili'de düzenlenen 1962 Dünya Kupası'nda oynandı. Aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini 3-1 kazandı. Grup maçlarının ardından İngiltere çeyrek finale yükselirken Arjantin ise organizasyondan elendi.

İki ülke 1966'da İngiltere'de yapılan Dünya Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. İngiltere bu maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

İngiltere ile Arjantin arasında 40 yıldır tartışması bitmeyen mücadele ise 1986 Meksika'da oynandı. Grup maçlarının ardından Arjantin, Uruguay'ı elerken İngitere ise Paraguay'ı geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Diego Maradona önce eliyle gol attı, sonra 6 kişiyi çalımlayıp takımını 2-0 öne geçirdi. Arjantin mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, turnuvayı da şampiyon olarak tamamladı.

1986'da oynanan tartışmalı maçın ardından İki takım ilk kez 1998 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda rakip oldu. Grup maçlarının ardından son 16 turunda eşleşen Arjantin ve İngiltere, normal süre ve uzatma dakikalarını 2-2 eşitlikle tamamladı. Penaltı atışlarında Arjantin rakibine 4-3 üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu.

Arjantin ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda son rakip olduğu mücadele ise 2002 yılında oynandı. Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği organizasyonda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere, Beckham'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla İngiltere gruptan çıkarken, Arjantin ise organizasyona veda etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA FALKLAND KAVGASI

İngiltere-Arjantin maçları aynı zamanda iki ülke arasında uzun yıllardır süren "Falkland Adaları" kavgasını da körüklüyor.

İngiltere'nin kendi egemenliğinde olduğunu belirttiği, Arjantin'in ise adaların 3 Ocak 1883'te İngilizler tarafından işgal edildiğini söylemesi, iki ülke arasındaki maçları siyasi noktaya da taşıyor.

Son olarak Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği mücadelenin ardından Arjantin soyunma odasında futbolcuların galibiyeti "Muchachos" tezahüratı yaparak kutlaması İngiliz medyasında yer aldı. Tezahüratta Diego Maradona ve Lionel Messi'yi onurlandıran sözler bulunurken, Falkland Adaları da anılıyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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