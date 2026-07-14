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Fenerbahçe'nin rekoru: Greenwood

Fenerbahçe, Mason Greenwood için ödediği 39 milyon Euro ile kulüp rekoru kırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 23:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin rekoru: Greenwood
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Mason Greenwood, kendisi için ödenen bonservis bedeliyle birlikte Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 24 yaşındaki İngiliz oyuncu için Fenerbahçe, Fransa'nın Olimpik Marsilya kulübüne 3 yıl içinde toplam 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe'de önceki rekorlar geçen sezon transfer edilen Matteo Guendouzi (28 milyon Euro) ve Kerem Aktürkoğlu (22.5 milyon Euro) transferlerine aitti.

Yine bu yaz transfer edilen Vedat Muriqi de 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı 7. transferi oldu. 

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