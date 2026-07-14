Eyüpspor'un yeni kalecisi Atletico Madrid'den

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Eyüpspor, dikkat çeken bir transfer hamlesine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul ekibi, Atletico Madrid forması giyen Rumen kaleci Horatiu Moldovan'ı renklerine bağladı.
28 yaşındaki kaleci, Avrupa tecrübesiyle dikkat çekerken Eyüpspor'un kalesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Cluj altyapısından yetişen Horatiu Moldovan, Atletico Madrid dışında Sassuolo ve Oviedo formaları da giydi.
28 yaşındaki kaleci, Avrupa tecrübesiyle dikkat çekerken Eyüpspor'un kalesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Cluj altyapısından yetişen Horatiu Moldovan, Atletico Madrid dışında Sassuolo ve Oviedo formaları da giydi.