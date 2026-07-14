Jordan McLaughlin, Spurs ile yeniden anlaştı

Jordan McLaughlin, San Antonio Spurs ile bir yıllık ve 3.3 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 30 yaşındaki McLaughlin'in menajerliğini Greg Lawrence yürütüyor.
Deneyimli oyun kurucu geçen sezon Spurs formasıyla 44 maçta görev alırken, 6.4 dakika ortalamayla 2.0 sayı, 0.7 ribaund ve 0.9 asist üretti.
McLaughlin, San Antonio'ya katılmadan önce beş sezon boyunca Minnesota Timberwolves forması giymişti.
Deneyimli oyun kurucu geçen sezon Spurs formasıyla 44 maçta görev alırken, 6.4 dakika ortalamayla 2.0 sayı, 0.7 ribaund ve 0.9 asist üretti.
McLaughlin, San Antonio'ya katılmadan önce beş sezon boyunca Minnesota Timberwolves forması giymişti.