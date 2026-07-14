Beşiktaş'ta beş yıldızlı santrfor operasyonu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken santrfor takviyesi için somut adımlar atılmaya başlandı. Başkan Serdal Adalı'nın, Leandro Trossard'ın yanına en az üç yıldız daha transfer etmeyi planladığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların santrfor listesinde Alexander Sörloth, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku, Patrik Schick ve Jean-Philippe Mateta yer alıyor. Beşiktaş'ın bu transferi iki hafta içinde tamamlamak için yoğun mesai harcayacağı ifade edildi.
SÖRLOTH LİSTENİN İLK SIRASINDA
Santrfor transferinde listenin ilk sırasında Alexander Sörloth bulunuyor. Oyuncu için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli konuşulurken, Juventus'un da transfer için devrede olduğu belirtiliyor.
VLAHOVIC İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Dusan Vlahovic'in kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın ise Sırp futbolcuyu bekleyip beklememe konusunda henüz net bir karar vermediği ve alternatiflerini hazırladığı aktarıldı.
LUKAKU TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Romelu Lukaku'nun Napoli'den bonservissiz ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve deneyimli golcünün Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
SCHICK İÇİN BONSERVİS TALEBİ SORULDU
Devre arasından bu yana Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Patrik Schick için Leverkusen'in bonservis talebinin sorulduğu belirtildi. Oyuncu tarafının ise ikna edilebileceği aktarıldı.
MATETA'NIN MALİYETİ YÜKSEK
Jean-Philippe Mateta da Beşiktaş'ın santrfor gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Ancak oyuncunun maliyetinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
Siyah-beyazlıların santrfor transferini iki hafta içinde tamamlamak için çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.
SÖRLOTH LİSTENİN İLK SIRASINDA
Santrfor transferinde listenin ilk sırasında Alexander Sörloth bulunuyor. Oyuncu için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli konuşulurken, Juventus'un da transfer için devrede olduğu belirtiliyor.
VLAHOVIC İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Dusan Vlahovic'in kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın ise Sırp futbolcuyu bekleyip beklememe konusunda henüz net bir karar vermediği ve alternatiflerini hazırladığı aktarıldı.
LUKAKU TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Romelu Lukaku'nun Napoli'den bonservissiz ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve deneyimli golcünün Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
SCHICK İÇİN BONSERVİS TALEBİ SORULDU
Devre arasından bu yana Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Patrik Schick için Leverkusen'in bonservis talebinin sorulduğu belirtildi. Oyuncu tarafının ise ikna edilebileceği aktarıldı.
MATETA'NIN MALİYETİ YÜKSEK
Jean-Philippe Mateta da Beşiktaş'ın santrfor gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Ancak oyuncunun maliyetinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
Siyah-beyazlıların santrfor transferini iki hafta içinde tamamlamak için çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.