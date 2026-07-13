Roma, Dybala ile nikah tazeledi!

Roma, Paulo Dybala'nın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Roma, Dybala ile nikah tazeledi!
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İtalya Serie A ekibi Roma, Paulo Dybala'nın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "2022 yazında başkente gelen Dybala, ilk günden itibaren taraftarların coşkusunu ateşledi; saha içinde ve dışında bir lider haline geldi. 139 maçta forma giydi ve 45 gol attı." denildi.

KARİYERİ

32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, ülkesinin Instituto ACC ekibinde ve İtalya'nın Palermo ve Juventus takımlarında forma giydi.

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