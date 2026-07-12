Sinner Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyon

Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner oldu. Dünya 1 numarası İtalyan raket, finalde Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek turnuvada üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK SET ZVEREV'İN
Finalde ilk set büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-break'e giden seti Alexander Zverev 7-6(7) kazanarak maçta 1-0 öne geçti.
SINNER GERİ DÖNDÜ
İki oyuncunun da etkili servisler kullandığı ikinci set de tie-break'e taşındı.
Bu kez tie-break'te üstünlük kuran Jannik Sinner, seti 7-6(2) kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ WIMBLEDON ŞAMPİYONLUĞU
Üçüncü sette oyunun kontrolünü eline alan Sinner, 6-3'lük skorla 2-1 öne geçti.
Dördüncü seti de 6-4 kazanan İtalyan raket, maçı 3-1 alarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
5. GRAND SLAM KUPASI
Jannik Sinner, Alexander Zverev'i mağlup ederek kariyerinin 5. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.
İtalyan raket; 2024 Avustralya Açık, 2024 Amerika Açık, 2025 Avustralya Açık ve 2025 Wimbledon'ın ardından 2026 Wimbledon'da da kupaya uzandı.
FİNALE GÜÇLÜ SERİYLE GELDİ
Dünya 1 numarası Sinner, finale gelene kadar sırasıyla Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki, Struff ve Djokovic'i mağlup etti.
Bu zafer, Sinner'in 2026 sezonundaki ilk Grand Slam şampiyonluğu oldu.
ZVEREV'E KARŞI SERİ 10 MAÇA ÇIKTI
Jannik Sinner, Alexander Zverev karşısındaki galibiyet serisini 10 maça yükseltti.
Alman raket karşısında son yenilgisini 2023 Amerika Açık'ta alan Sinner, o tarihten bu yana oynanan tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.
2026'DA 5. KEZ YENDİ
Sinner, 2026 sezonunda Alexander Zverev'i 5. kez mağlup etti.
İki oyuncu bu sezon Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid ve Wimbledon'da karşı karşıya geldi.
FORMUNU SÜRDÜRDÜ
Jannik Sinner, Wimbledon finalindeki Zverev galibiyetiyle 2026 sezonundaki etkili performansını sürdürdü.
Dünya 1 numarası, bu sezon yalnızca 3 maç kaybederken 44 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
ZVEREV'İN DUBLE HAYALİ BİTTİ
Son Roland Garros şampiyonu Alexander Zverev, Wimbledon finalinde Sinner'e kaybederek üst üste ikinci Grand Slam kupasını kazanma fırsatını değerlendiremedi.
Alman raket, Paris'te kariyerinin ilk büyük kupasına ulaştıktan sonra Londra'da da finale kadar geldi ancak Sinner engelini aşamadı.
Finalde ilk set büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-break'e giden seti Alexander Zverev 7-6(7) kazanarak maçta 1-0 öne geçti.
SINNER GERİ DÖNDÜ
İki oyuncunun da etkili servisler kullandığı ikinci set de tie-break'e taşındı.
Bu kez tie-break'te üstünlük kuran Jannik Sinner, seti 7-6(2) kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ WIMBLEDON ŞAMPİYONLUĞU
Üçüncü sette oyunun kontrolünü eline alan Sinner, 6-3'lük skorla 2-1 öne geçti.
Dördüncü seti de 6-4 kazanan İtalyan raket, maçı 3-1 alarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
5. GRAND SLAM KUPASI
Jannik Sinner, Alexander Zverev'i mağlup ederek kariyerinin 5. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.
İtalyan raket; 2024 Avustralya Açık, 2024 Amerika Açık, 2025 Avustralya Açık ve 2025 Wimbledon'ın ardından 2026 Wimbledon'da da kupaya uzandı.
FİNALE GÜÇLÜ SERİYLE GELDİ
Dünya 1 numarası Sinner, finale gelene kadar sırasıyla Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki, Struff ve Djokovic'i mağlup etti.
Bu zafer, Sinner'in 2026 sezonundaki ilk Grand Slam şampiyonluğu oldu.
ZVEREV'E KARŞI SERİ 10 MAÇA ÇIKTI
Jannik Sinner, Alexander Zverev karşısındaki galibiyet serisini 10 maça yükseltti.
Alman raket karşısında son yenilgisini 2023 Amerika Açık'ta alan Sinner, o tarihten bu yana oynanan tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.
2026'DA 5. KEZ YENDİ
Sinner, 2026 sezonunda Alexander Zverev'i 5. kez mağlup etti.
İki oyuncu bu sezon Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid ve Wimbledon'da karşı karşıya geldi.
FORMUNU SÜRDÜRDÜ
Jannik Sinner, Wimbledon finalindeki Zverev galibiyetiyle 2026 sezonundaki etkili performansını sürdürdü.
Dünya 1 numarası, bu sezon yalnızca 3 maç kaybederken 44 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
ZVEREV'İN DUBLE HAYALİ BİTTİ
Son Roland Garros şampiyonu Alexander Zverev, Wimbledon finalinde Sinner'e kaybederek üst üste ikinci Grand Slam kupasını kazanma fırsatını değerlendiremedi.
Alman raket, Paris'te kariyerinin ilk büyük kupasına ulaştıktan sonra Londra'da da finale kadar geldi ancak Sinner engelini aşamadı.