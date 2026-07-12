12 Temmuz
KFUM-Bodo/Glimt
15:30
12 Temmuz
Brann-Start
18:00
12 Temmuz
Rosenborg-Kristiansund BK
18:00
12 Temmuz
Sarpsborg 08-Viking
20:15
11 Temmuz
Austria Wien-Admira Wacker
2-1
12 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00

Manisa FK'dan 5 futbolcuya toplu imza

Manisa FK, daha önce anlaşmaya vardığı Atakan Çankaya, Cheikne Sylla, Noha Lemina, Julian Anziani ve Yüksel Egemen Yaylı ile resmi sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 13:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'dan 5 futbolcuya toplu imza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü transferde daha önce anlaşmaya vardığı 5 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüp son olarak Iğdır FK'da oynayan 28 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Atakan Çankaya'yla 1 yıllık, Erzurumspor'dan alınan 32 yaşındaki Malili golcü Cheikne Sylla'yla 2 yıllık, Galatasaraylı Mario Lemina'nın da kardeşi olan 21 yaşındaki Gabonlu kanat oyuncusu Noha Lemina'yla 2+1 yıllık, geçen sezon Sarıyer'de de görev alan Pau FC'den 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Julian Anziani'yle 2 yıllık, Muşspor'dan 26 yaşındaki kaleci Yüksel Egemen Yaylı'yla da 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.