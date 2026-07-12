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Halkbank, Sam Deroo'yu kadrosuna kattı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Belçikalı voleybolcu Sam Deroo'yu transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 13:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank, Sam Deroo'yu kadrosuna kattı
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Belçika Milli Takımı'nın deneyimli smaçörü Sam Deroo ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, kariyeri boyunca Avrupa'nın önde gelen lig ve kulüplerinde forma giyen deneyimli oyuncunun, yeni sezonda Ankara temsilcisinin başarısı için mücadele edeceği belirtildi.

Uzun yıllardır Belçika Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Sam Deroo'nun kulüp ve milli takım kariyerinde edindiği uluslararası tecrübeyle Halkbank'a önemli katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

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