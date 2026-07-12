Julian Alvarez'den golü için itiraf!
Arjantin'in yıldız golcüsü Julian Alvarez, İsviçre maçının ardından konuştu.
Alvarez, "Enerjimizi kendi işimize ve sahadaki performansımıza odaklamamız gerekiyor. Takım olarak çok kenetlenmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"
Dünya Kupası'ndaki mücadelelerin zorluğuna dikkat çeken başarılı futbolcu, "Bu Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar böyle geçiyor. Önümüzde iki maç daha var ve ikisini de kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız." dedi.
"SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİK"
Galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten Alvarez, "Çok mutluyum. Son ana kadar mücadele ettik." sözlerini sarf etti.
"İNGİLTERE'YE KARŞI ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Yarı finalde karşılaşacakları İngiltere'yi değerlendiren Arjantinli futbolcu, "İngiltere'ye karşı zor bir maç olacak. Onlar çok iyi bir takım." ifadelerini kullandı.
"DAHA ERKEN KAZANMAK İSTERDİK"
Karşılaşmaları daha erken koparmak istediklerini dile getiren Alvarez, "Elbette daha erken kazanmak isterdik ancak maçlar çok zorlu geçiyor." dedi.
GOLÜ İÇİN İTİRAF
Attığı golü de anlatan başarılı oyuncu, "Önümde boşluk oluştu, karşıma kimse çıkmadı ve ben de şut çekmeye karar verdim." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
🚀🚀🚀NE YAPTIN SEN JULIAN ALVAREZ!pic.twitter.com/h80jYBbAd7 https://t.co/XgevQTPeM2
— Sporx (@sporx) July 12, 2026
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|Norveç
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|Portekiz
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|Özbekistan
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|Hırvatistan
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