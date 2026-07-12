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Trabzonspor'a Cenk Özkacar önerisi

Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 12:27
Haber: Sabah
Trabzonspor'a Cenk Özkacar önerisi
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Trabzonspor'da stoper transferi için çalışmalar sürerken yerli alternatifler de gündeme gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu doğrultuda bordo-mavililere önerilen isimlerden birinin Cenk Özkacar olduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinin, Valencia forması giyen Cenk'i değerlendirmeye aldığı ancak bu aşamada resmi bir hamle yapmadığı belirtildi.

25 yaşındaki milli futbolcunun, İspanyol ekibi Valencia ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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