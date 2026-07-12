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Fenerbahçe'de Kerem sonrası plan! Hedef yeniden Lookman

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılması halinde Ademola Lookman için yeniden harekete geçebilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 11:15
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de Kerem sonrası plan! Hedef yeniden Lookman
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Kerem Aktürkoğlu için Suudi ekibi Al Ahli'nin 35 milyon euro'luk teklif hazırladığı iddia edildi.

Takvim'de geçen habere göre olası bir ayrılık yaşanması halinde, Sarı-lacivertliler'in geçen ara transfer döneminde çok istediği Ademola Lookman'ı yeniden gündemine alabileceği öne sürüldü.

KEREM'E 35 MİLYON EURO TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'nin, Kerem Aktürkoğlu için için yaklaşık 35 milyon euro değerinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Haberlere göre olası transfer sürecinde son karar hem Fenerbahçe yönetimine hem de milli yıldıza ait olacak.

Sarı-lacivertliler'in, cazip bir teklif gelmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde başka isimler üzerinde çalıştığı belirtildi.

YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yeniden Ademola Lookman'ı gündemine alabileceği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz ara transfer döneminde Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Lookman daha sonra Atletico Madrid'e imza atmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı halinde Atletico Madrid'in kapısının Lookman için çalınabileceği öne sürülürken, 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu ifade edildi.

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