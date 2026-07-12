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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İngiltere, Bellingham'la yarı finale yükseldi!

İngiltere, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Jude Bellingham attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

calendar 12 Temmuz 2026 02:46 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 03:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İngiltere, Bellingham'la yarı finale yükseldi!
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi İngiltere, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada perdeyi 36. dakikada Andreas Schjelderup açtı ve Norveç'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Jude Bellingham, 45+2'de skoru 1-1'e getirdi. İlk 45 dakika karşılıklı gollerle sona erdi.

BELLINGHAM UZATMALARDA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve normal süre 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarının henüz başında bir kez daha sahneye çıkan Jude Bellingham, 93. dakikada attığı golle İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan İngilizler, yarı finale yükselen taraf oldu.

BELLINGHAM'DAN TARİHİ PERFORMANS

Karşılaşmaya damga vuran Jude Bellingham, attığı iki golle turnuvadaki gol sayısını 6'ya yükseltti ve Altın Ayakkabı yarışında takım arkadaşı Harry Kane'i yakaladı. Panama maçındaki asistinin ardından turnuvadaki gol katkısını 7'ye çıkaran yıldız futbolcu, 23 yaş 12 günlükken Pele'nin ardından Dünya Kupası eleme turlarında üst üste iki maçta 2 ve üzeri gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.

HAALAND'IN SERİSİ SONA ERDİ

Norveç'in yıldızı Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı son 14 resmi maçta gol atmayı başarmıştı. İngiltere karşısında fileleri havalandıramayan golcü oyuncunun bu etkileyici serisi sona erdi.

PICKFORD REKOR KIRDI

İngiltere kalecisi Jordan Pickford ise Norveç karşısında 18. Dünya Kupası maçına çıkarak Peter Shilton'ı geride bıraktı ve İngiltere Milli Takımı tarihinde Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen oyuncu unvanını elde etti.

RAKİP ARJANTİN YA DA İSVİÇRE

Bu sonuçla İngiltere, Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez yarı final oynama hakkı elde etti. Thomas Tuchel'in öğrencileri, yarı finalde TSİ 04.00'te başlayacak Arjantin-İsviçre çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

JAYDEN ADAMS UNUTULMADI

Mücadele öncesinde kısa süre önce hayatını kaybeden Güney Afrikalı milli futbolcu Jayden Adams için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika'nın grup aşamasındaki üç maçında forma giymişti.

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Dünya Kupası sonrası hayatını kaybetti: Jayden Adams
Dünya Kupası sonrası hayatını kaybetti: Jayden Adams
Arjantin - İsviçre: Muhtemel 11
Arjantin - İsviçre: Muhtemel 11'ler
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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