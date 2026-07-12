Harry Kane'den Jude Bellingham övgüsü!
İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, Norveç maçı sonrası konuştu.
Maçın zorluğuna dikkat çeken Kane, "Bu bambaşka bir hikayeydi. Zor bir maçtı. Hava çok sıcaktı. Gerçekten çok yıpratıcıydı. Meksika maçından daha zordu. En iyi performanslarımızdan biri değildi. Daha ulaşabileceğimiz başka bir seviyemiz olduğunu söylemiştim ve hala o seviyeye ulaşamadığımızı düşünüyorum. Ama maç kazandıran oyuncularımız var. Bellingham, yine oyunun kaderini değiştirdi ve herkes müthiş bir mücadele ortaya koydu. Herkes çok çalıştı." dedi.
"TUCHEL SOYUNMA ODASINA GELDİ VE KUTLAMA YAPMAMIZI SÖYLEDİ"
Teknik direktör Thomas Tuchel'in performanstan memnun olmamasıyla ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Soyunma odasına geldi ve hepimizi tebrik ederek kutlama yapmamız gerektiğini söyledi. Ama onun bir yanı daha iyisini yapabileceğimizi biliyor. Bence bu aslında iyi bir şey." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ KISA BİR TOPARLANMA SÜRECİMİZ OLACAK"
Topa sahip olduklarında daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan İngiliz golcü, "Topla biraz daha iyi işler yapabilirsek önümüzde iki büyük maç var. Şimdi çok kısa bir toparlanma sürecimiz olacak. Arjantin ya da İsviçre'ye karşı oynayacağımız maç daha da zor geçecek." diye konuştu.
"BANA VERİLEBİLECEK NET BİR PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"
BBC Sport'a da açıklamalarda bulunan Kane, iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Ofsaytın oldukça yakın olduğunu düşündüm. O anda sinir bozucuydu. Ayrıca bana verilebilecek net bir penaltı olduğunu da düşündüm. Ama sonunda bunun bir önemi yok. Yarı finale çıktık ve ben buna her gün razı olurum." sözlerini sarf etti.
"ANTRENMANLARDA NE KADAR KALİTELİ OLDUĞUMUZU GÖRDÜM"
Yarı finale yükselmeleriyle ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli futbolcu, "Bugünkü maç öncesindeki mesajımız el frenini indirip oynamaktı. Antrenmanlarda takımımızı izledim ve özellikle son bölgede ne kadar kaliteli olduğumuzu gördüm. Bunu henüz tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Ama en iyi futbolumuzu oynamadan Dünya Kupası'nda yarı finale çıktık." dedi.
"KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ"
Kane, "Eğer bunu çarşamba günkü maçta başarabilirsek, bu turnuvayı kazanmakla kaybetmek arasındaki fark olabilir. Şimdi bunun keyfini çıkaracağız, dinleneceğiz ve birkaç gün sonra oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.
"BELLINGHAM ÖVGÜLERİ SONUNA KADAR HAK EDİYOR"
Jude Bellingham hakkında da övgü dolu sözler kullanan Kane, "Sürekli kahraman anlarından bahsediyorum. Şu anda golleri ya ben ya da Jude atıyor gibi görünüyor ama bugün herkes olağanüstüydü. Övgüleri Jude alıyor ve bunu sonuna kadar hak ediyor. En önemli maçta attığı iki harika golle bizi yarı finale taşıdı." dedi.
"BELLINGHAM BUNU BİZİM İÇİN YAPTI"
Başarılı golcü son olarak, "Herhangi bir kupayı kazanmak ve turnuvalarda ilerlemek için maç kazandıran oyunculara ihtiyacınız vardır. Takımı ileri taşımak için sonuna kadar savaşacak, o ekstra şeyi ortaya koyacak oyuncular gerekir. Jude bugün bunu bizim için yaptı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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