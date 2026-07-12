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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Harry Kane'den Jude Bellingham övgüsü!

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, Norveç maçı sonrası konuştu.

calendar 12 Temmuz 2026 03:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Harry Kane'den Jude Bellingham övgüsü!
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İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, Norveç maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "MEKSİKA MAÇINDAN DAHA ZORDU"

Maçın zorluğuna dikkat çeken Kane, "Bu bambaşka bir hikayeydi. Zor bir maçtı. Hava çok sıcaktı. Gerçekten çok yıpratıcıydı. Meksika maçından daha zordu. En iyi performanslarımızdan biri değildi. Daha ulaşabileceğimiz başka bir seviyemiz olduğunu söylemiştim ve hala o seviyeye ulaşamadığımızı düşünüyorum. Ama maç kazandıran oyuncularımız var. Bellingham, yine oyunun kaderini değiştirdi ve herkes müthiş bir mücadele ortaya koydu. Herkes çok çalıştı." dedi.

"TUCHEL SOYUNMA ODASINA GELDİ VE KUTLAMA YAPMAMIZI SÖYLEDİ"

Teknik direktör Thomas Tuchel'in performanstan memnun olmamasıyla ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Soyunma odasına geldi ve hepimizi tebrik ederek kutlama yapmamız gerektiğini söyledi. Ama onun bir yanı daha iyisini yapabileceğimizi biliyor. Bence bu aslında iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ KISA BİR TOPARLANMA SÜRECİMİZ OLACAK"

Topa sahip olduklarında daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan İngiliz golcü, "Topla biraz daha iyi işler yapabilirsek önümüzde iki büyük maç var. Şimdi çok kısa bir toparlanma sürecimiz olacak. Arjantin ya da İsviçre'ye karşı oynayacağımız maç daha da zor geçecek." diye konuştu.

"BANA VERİLEBİLECEK NET BİR PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

BBC Sport'a da açıklamalarda bulunan Kane, iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Ofsaytın oldukça yakın olduğunu düşündüm. O anda sinir bozucuydu. Ayrıca bana verilebilecek net bir penaltı olduğunu da düşündüm. Ama sonunda bunun bir önemi yok. Yarı finale çıktık ve ben buna her gün razı olurum." sözlerini sarf etti.

"ANTRENMANLARDA NE KADAR KALİTELİ OLDUĞUMUZU GÖRDÜM"

Yarı finale yükselmeleriyle ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli futbolcu, "Bugünkü maç öncesindeki mesajımız el frenini indirip oynamaktı. Antrenmanlarda takımımızı izledim ve özellikle son bölgede ne kadar kaliteli olduğumuzu gördüm. Bunu henüz tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Ama en iyi futbolumuzu oynamadan Dünya Kupası'nda yarı finale çıktık." dedi.

"KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ"

Kane, "Eğer bunu çarşamba günkü maçta başarabilirsek, bu turnuvayı kazanmakla kaybetmek arasındaki fark olabilir. Şimdi bunun keyfini çıkaracağız, dinleneceğiz ve birkaç gün sonra oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"BELLINGHAM ÖVGÜLERİ SONUNA KADAR HAK EDİYOR"

Jude Bellingham hakkında da övgü dolu sözler kullanan Kane, "Sürekli kahraman anlarından bahsediyorum. Şu anda golleri ya ben ya da Jude atıyor gibi görünüyor ama bugün herkes olağanüstüydü. Övgüleri Jude alıyor ve bunu sonuna kadar hak ediyor. En önemli maçta attığı iki harika golle bizi yarı finale taşıdı." dedi.



"BELLINGHAM BUNU BİZİM İÇİN YAPTI"

Başarılı golcü son olarak, "Herhangi bir kupayı kazanmak ve turnuvalarda ilerlemek için maç kazandıran oyunculara ihtiyacınız vardır. Takımı ileri taşımak için sonuna kadar savaşacak, o ekstra şeyi ortaya koyacak oyuncular gerekir. Jude bugün bunu bizim için yaptı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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