Haaland'ın babası çileden çıktı! Bellingham ve hakeme olay tepki!
Erling Haaland'ın babası Alfie Haaland, İngiltere yenilgisinin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
Hakem kararlarına tepki gösteren Alfie Haaland, "Bellingham ve hakem iyi iş çıkardı." ifadelerini kullanarak İngiltere'nin yıldızı Jude Bellingham ile maçın hakemine göndermede bulundu.
Alfie Haaland "Norveç bugün iki büyük kararda haksızlığa uğradı. İngiltere'nin ilk golü kesinlikle iptal edilmeliydi. Diğer haksız karar ise iptal edilen ikinci gol. Pozisyonu dikkatlice izleyin. İki oyuncu da pozisyon için mücadele ediyor, ikisi de kollarını kullanıyor. Erling orada haksız bir avantaj sağlamıyor. Eğer bu müdahale gol iptali için yeterliyse, o zaman atılan gollerin büyük kısmı iptal edilmeliydi. Bu gece için şunu söyleyebilirim ki, Bellingham ve hakeme bravo." ifadelerini kullandı.
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