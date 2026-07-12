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FIFA'dan açıklama geldi! Top, kabloya temas etti mi?

FIFA, İngiltere'nin Norveç'e attığı ilk gol öncesi topun kamera kablosuna çarptığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

calendar 12 Temmuz 2026 05:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
FIFA'dan açıklama geldi! Top, kabloya temas etti mi?
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'nin Norveç karşısında attığı ilk gol öncesinde topun kamera kablosuna çarptığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kurumdan yapılan açıklamada, İngiltere'nin 45+2. dakikada kaydettiği beraberlik golü öncesinde kullanılan bağlantılı top teknolojisinden elde edilen verilerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, topun havadayken içindeki sensörün ürettiği verilerde herhangi bir sapma ya da ani değişim tespit edilmediği ifade edilerek, "Topun kamera kablosuna temas ettiğine ve bu temasın topun hareket yönünü değiştirdiğine dair herhangi bir kanıta ulaşılamadı." denildi.

Norveç cephesi ve bazı futbol kamuoyu temsilcileri, İngiltere'nin beraberlik golü öncesinde yapılan ortada topun stadyumdaki kamera kablosuna temas ettiğini ve pozisyonun bu nedenle geçersiz sayılması gerektiğini savunmuştu.

SOLBAKKEN: "OYUNUN HAKEM ATIŞIYLA BAŞLAMASI GEREKİRDİ"

Norveç teknik direktörü Stale Solbakken ise yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyin yaşanması gerçekten inanılmaz. Hakemler bunu fark etmemiş olamaz. Fark etmeleri için Norveç'in sahaya mı girmesi gerekiyordu? Eğer topu durduran şey kabloysa, oyunun hakem atışıyla yeniden başlaması gerekirdi." dedi.

İngiltere, 1-1 sona eren normal sürenin ardından uzatmalarda bulduğu golle Norveç'i 2-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmişti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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