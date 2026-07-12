FIFA'dan açıklama geldi! Top, kabloya temas etti mi?
FIFA, İngiltere'nin Norveç'e attığı ilk gol öncesi topun kamera kablosuna çarptığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, topun havadayken içindeki sensörün ürettiği verilerde herhangi bir sapma ya da ani değişim tespit edilmediği ifade edilerek, "Topun kamera kablosuna temas ettiğine ve bu temasın topun hareket yönünü değiştirdiğine dair herhangi bir kanıta ulaşılamadı." denildi.
Norveç cephesi ve bazı futbol kamuoyu temsilcileri, İngiltere'nin beraberlik golü öncesinde yapılan ortada topun stadyumdaki kamera kablosuna temas ettiğini ve pozisyonun bu nedenle geçersiz sayılması gerektiğini savunmuştu.
SOLBAKKEN: "OYUNUN HAKEM ATIŞIYLA BAŞLAMASI GEREKİRDİ"
For the benefit of those who haven't seen the review of the ball hitting the camera cable before England's equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe
— Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026
Norveç teknik direktörü Stale Solbakken ise yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyin yaşanması gerçekten inanılmaz. Hakemler bunu fark etmemiş olamaz. Fark etmeleri için Norveç'in sahaya mı girmesi gerekiyordu? Eğer topu durduran şey kabloysa, oyunun hakem atışıyla yeniden başlaması gerekirdi." dedi.
İngiltere, 1-1 sona eren normal sürenin ardından uzatmalarda bulduğu golle Norveç'i 2-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmişti.
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