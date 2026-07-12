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Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda devirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finalde yazdırdı.

calendar 12 Temmuz 2026 06:47 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 07:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda devirdi!
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arrowhead Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında rakibine 3-1 üstünlük kuran Arjantin, adını yarı finale yazdırdı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alexis Mac Allister, 112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

İsviçre'nin tek golü ise 67. dakikada Dan Ndoye'den geldi.

İsviçre, mücadelenin 72. dakikasında 10 kişi kaldı. Breel Embolo, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARJANTİN'İN RAKİBİ İNGİLTERE

Mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılan Arjantin yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Yarı final mücadelesi 15 Temmuz Çarşamba TSİ 22.00'de Atlanta Stadı'nda oynanacak.

LIONEL MESSI 10. ASİSTİNİ YAPTI

Lionel Messi, 10. dakikada Mac Allister'ın attığı golün pasını verdi ve turnuva tarihinde 10 asiste ulaştı.

Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncu olan Lionel Messi (10), bu gol paslarının tamamıyla farklı takım arkadaşlarını besledi.



MESSI 9 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATAMADI

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, İsviçre karşısında gol kaydedemedi. Messi, bu maçla birlikte Dünya Kupası'nda 9 maç aradan sonra gol atamadı.

21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise 6 maçta 8 gol atarak krallık yarışında Mbappe ile birlikte zirvede yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadeleye iyi başlayan taraf Arjantin olurken, Güney Amerika temsilcisi 10. dakikada öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Messi'nin ön direğe gönderdiği ortaya hareketlenen Mac Allister kafayı vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-0.

20. dakikada Xhaka'nın pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Sow'un sert şutunda Arjantin kalecisi Martinez gole izin vermedi.

İlk yarının kalanında etkili pozisyon olmayınca takımlar soyunma odasına Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle gitti.

İkinci devreye hızlı başlayan taraf İsviçre oldu. 51. dakikada Elvedi'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Embolo, ceza sahasına hareketlenen Ndoye'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda savunma son anda araya girdi.

61. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez, penaltı noktasına ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen Embolo'nun kafa vuruşunda kaleci Emiliano Martinez gole izin vermedi.

65. dakikada Emiliano Martinez geçit vermedi. Sol kanattan topla hareketlenen Rodriguez, bu kez Ndoye'a ortaladı, bu futbolcunun kafa vuruşunda Martinez direk dibinden topu çıkarmayı başardı. Arjantin savunmasının uzaklaştırmak istediği top orta sahada Xhaka'da kaldı. Xhaka, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu, Emiliano Martinez bu pozisyonda da başarılıydı.

67. dakikada İsviçre golü buldu. Üst üste ataklarla gol arayan kırmızı-beyazlılarda Ndoye, eşitliği sağlayan isim oldu. Rodriguez ile paslaşarak soldan ceza sahasına giren Ndoye, çaprazdan yerden vuruşla topu uzak köşeye gönderdi: 1-1.

72. dakikada İsviçre 10 kişi kaldı. Embolo, Paredes'le girdiği mücadele sonrasında yerde kalırken hakem, Paredes'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Joao Pedro Pinheiro, İsviçreli oyuncunun kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğunu belirterek ikinci sarı karttan kırmızı kartla bu futbolcuyu oyun dışına gönderdi. Paredes'e gösterdiği sarı kartı ise iptal etti.

89. dakikada Arjantin gole yaklaştı. Sağdan ceza sahasına gönderilen ortaya hareketlenen Gonzalez, kayarak kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Mac Allister'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+2. dakikada Arjantin, Messi'yle etkili geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan yıldız futbolcu, rakibinden sıyrılıp sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

90+9. dakikada Messi'nin soldan kullandığı korner atışında Lisandro Martinez ceza sahası içinde vole vuruş denedi. Meşin yuvarlağa son olarak kale sahası içindeki Lautaro Martinez topukla vurdu ancak kaleci Kobel yakın mesafeden gelen şutu engellemeyi başardı. Maçta normal süre 1-1 eşitlikle sona erdi.

112. dakikada Arjantin öne geçti. Messi'nin sert şutunda kaleci Kobel'den dönen topu ceza sahası içi sol çaprazında kapan Lopez, Alvarez'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

120+1. dakikada Arjantin farkı 2'ye çıkardı. Lautaro Martinez'in pasında soldan ceza sahasına giren Almada'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Kobel gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Lautaro Martinez yakın mesafeden topu filelere yolladı: 3-1.

Stadyum: Kansas City Stadyumu

Hakemler: Joao Pedro Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 85 Montiel), Romero (Dk. 106 Otamendi), Lisandro Martinez, Tagliafico (Dk. 78 Gonzalez), De Paul (Dk. 85 Lautaro Martinez), Paredes (Dk. 110 Lopez), Mac Allister, Fernandez (Dk. 91 Almada), Messi, Alvarez

İsviçre: Kobel, Zakaria (Dk. 96 Jashari), Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 90+5 Eray Cömert), Freuler (Dk. 115 Vargas), Xhaka, Sow (Dk. 86 Widmer), Rieder (Dk. 86 Muheim), Ndoye (Dk. 86 Amdouni), Embolo

Goller: Dk. 10 Mac Allister, Dk. 112 Alvarez, Dk. 120+1 Lautaro Martinez (Arjantin), Dk. 67 Ndoye (İsviçre)

Kırmızı kart: Dk. 72 Embolo (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 97 Almada, Dk. 98 Lautaro Martinez, Dk. 115 Lopez (Arjantin)

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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