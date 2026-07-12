Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda devirdi!

İsviçre, mücadelenin 72. dakikasında 10 kişi kaldı. Breel Embolo, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ARJANTİN'İN RAKİBİ İNGİLTERE
Mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılan Arjantin yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Yarı final mücadelesi 15 Temmuz Çarşamba TSİ 22.00'de Atlanta Stadı'nda oynanacak.
LIONEL MESSI 10. ASİSTİNİ YAPTI
Lionel Messi, 10. dakikada Mac Allister'ın attığı golün pasını verdi ve turnuva tarihinde 10 asiste ulaştı.
Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncu olan Lionel Messi (10), bu gol paslarının tamamıyla farklı takım arkadaşlarını besledi.
MESSI 9 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATAMADI
Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, İsviçre karşısında gol kaydedemedi. Messi, bu maçla birlikte Dünya Kupası'nda 9 maç aradan sonra gol atamadı.
21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise 6 maçta 8 gol atarak krallık yarışında Mbappe ile birlikte zirvede yer alıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
Mücadeleye iyi başlayan taraf Arjantin olurken, Güney Amerika temsilcisi 10. dakikada öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Messi'nin ön direğe gönderdiği ortaya hareketlenen Mac Allister kafayı vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-0.
20. dakikada Xhaka'nın pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Sow'un sert şutunda Arjantin kalecisi Martinez gole izin vermedi.
İlk yarının kalanında etkili pozisyon olmayınca takımlar soyunma odasına Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle gitti.
İkinci devreye hızlı başlayan taraf İsviçre oldu. 51. dakikada Elvedi'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Embolo, ceza sahasına hareketlenen Ndoye'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda savunma son anda araya girdi.
61. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez, penaltı noktasına ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen Embolo'nun kafa vuruşunda kaleci Emiliano Martinez gole izin vermedi.
65. dakikada Emiliano Martinez geçit vermedi. Sol kanattan topla hareketlenen Rodriguez, bu kez Ndoye'a ortaladı, bu futbolcunun kafa vuruşunda Martinez direk dibinden topu çıkarmayı başardı. Arjantin savunmasının uzaklaştırmak istediği top orta sahada Xhaka'da kaldı. Xhaka, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu, Emiliano Martinez bu pozisyonda da başarılıydı.
67. dakikada İsviçre golü buldu. Üst üste ataklarla gol arayan kırmızı-beyazlılarda Ndoye, eşitliği sağlayan isim oldu. Rodriguez ile paslaşarak soldan ceza sahasına giren Ndoye, çaprazdan yerden vuruşla topu uzak köşeye gönderdi: 1-1.
72. dakikada İsviçre 10 kişi kaldı. Embolo, Paredes'le girdiği mücadele sonrasında yerde kalırken hakem, Paredes'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Joao Pedro Pinheiro, İsviçreli oyuncunun kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğunu belirterek ikinci sarı karttan kırmızı kartla bu futbolcuyu oyun dışına gönderdi. Paredes'e gösterdiği sarı kartı ise iptal etti.
89. dakikada Arjantin gole yaklaştı. Sağdan ceza sahasına gönderilen ortaya hareketlenen Gonzalez, kayarak kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Mac Allister'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+2. dakikada Arjantin, Messi'yle etkili geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan yıldız futbolcu, rakibinden sıyrılıp sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
90+9. dakikada Messi'nin soldan kullandığı korner atışında Lisandro Martinez ceza sahası içinde vole vuruş denedi. Meşin yuvarlağa son olarak kale sahası içindeki Lautaro Martinez topukla vurdu ancak kaleci Kobel yakın mesafeden gelen şutu engellemeyi başardı. Maçta normal süre 1-1 eşitlikle sona erdi.
112. dakikada Arjantin öne geçti. Messi'nin sert şutunda kaleci Kobel'den dönen topu ceza sahası içi sol çaprazında kapan Lopez, Alvarez'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.
120+1. dakikada Arjantin farkı 2'ye çıkardı. Lautaro Martinez'in pasında soldan ceza sahasına giren Almada'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Kobel gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Lautaro Martinez yakın mesafeden topu filelere yolladı: 3-1.
Stadyum: Kansas City Stadyumu
Hakemler: Joao Pedro Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
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