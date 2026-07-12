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Bellingham'dan Tuchel'in eleştirilerine olay yanıt!

İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham, Norveç maçının ardından konuştu.

calendar 12 Temmuz 2026 04:13 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 04:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Bellingham'dan Tuchel'in eleştirilerine olay yanıt!
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İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham, Norveç maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KAZANMANIN BİR YOLUNU BULDUK"

Takımın galibiyetindeki en önemli etkeni değerlendiren Bellingham, "Karakterimiz ve pes etmememiz. İşler yolunda gitmese bile yine kazanmanın bir yolunu bulduk. İster 90 dakika olsun ister 120 dakika, elimizde ne varsa ortaya koyacağız. Bunu bugün de gördünüz. Oyuna girmeye hazır olan herkes sahaya çıktı ve üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bu takımla bir kez daha gurur duyuyorum. Dünya Kupası'nda yarı finale çıktık." dedi.

"BU ZAFER HERKESİN, TÜM ÜLKE KAZANDI"

Galibiyetin herkesin eseri olduğunu söyleyen genç yıldız, "Bu zafer herkesin. Tüm ülke kazandı. Bizi destekleyen herkesin, tüm oyuncuların ve teknik ekibin payı var. Herkes övgüyü hak ediyor. Bu, herkes adına çok büyük bir emekti." ifadelerini kullandı.



"ATTIĞIM GOLLER ARASINDA EN ÜST SIRALARDA YER ALIYOR"

Yarı finali getiren golüyle ilgili konuşan Bellingham, "Çok önemli bir gol. Bizi yarı finale taşıdı ve attığım goller arasında en üst sıralarda yer alıyor." sözlerini sarf etti.

GOLÜNÜ ANLATTI

Pozisyonu anlatan İngiliz futbolcu, "Morgan Rogers'a koşusuna devam etmesini söyledim. Oyuna etki edeceğini biliyordum. Bu tarz gollerden çok attım. Kaleci inanılmaz bir kurtarış yaptı ama topun önüme düşmesi konusunda biraz şanssızdı. Ben de orada olup topu ağlara gönderecek kadar şanslıydım." dedi.

"GERÇEK SAVAŞÇILAR GİBİYDİLER"

Daha önce büyük turnuvalarda forma giymemiş takım arkadaşlarının performansını da öven Bellingham, "Gerçek savaşçılar gibiydiler. Hiçbiri ilk kez böyle bir turnuvada oynuyormuş gibi görünmedi. Sonradan oyuna giren herkes de üst düzey performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR BÜYÜK BİR YÜREĞE SAHİP OLDUĞUNU ANLAYAMAZSINIZ"

Sözlerini takım arkadaşlarının karakterine vurgu yaparak tamamlayan Bellingham, "Böyle anlar yaşanmadan bir oyuncunun mentalitesini ve ne kadar büyük bir yüreğe sahip olduğunu anlayamazsınız." dedi.



BELLINGHAM'DAN TUCHEL'İN SÖZLERİNE YANIT!

Thomas Tuchel'in performanstan memnun olmamasıyla ilgili yöneltilen soruya ise kısa ve net bir yanıt veren Bellingham, "Tuchel iyi oynamadığımızı mı söyledi? Ee! Ne var bunda? Belki de bu şartlarda Sörloth, Haaland ve Odegaard'a karşı oynamanın zorluğunu bilmiyordur. Norveç, zor bir takım. Dünya Kupası zor bir yer. Her maçı iyi oynayarak, 1.000 tane pas yaparak kazanamazsanız. Bazen savaşmanız gerekir." dedi.

TUCHEL NE DEMİŞTİ?

Performanstan memnun olmadığını belirten Tuchel, "Acı çekmekten bahsetmedim. Hiç bahsetmedim. Bugün işi kendimiz için çok ama çok zorlaştırdık. Sonuç harika. Son dört takım arasındayız. Bu müthiş ama performanstan hiçbir anlamda memnun değilim." dedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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