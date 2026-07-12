Thomas Tuchel: 'Şans bizim yanımızdaydı'

Performanstan memnun olmadığını belirten Tuchel, "Acı çekmekten bahsetmedim. Hiç bahsetmedim. Bugün işi kendimiz için çok ama çok zorlaştırdık. Sonuç harika. Son dört takım arasındayız. Bu müthiş ama performanstan hiçbir anlamda memnun değilim." dedi.
"ŞANS YANIMIZDAYDI"
Takımın oyun kalitesini eleştiren Alman teknik adam, "Mücadele vardı ancak oynama şeklimizle işi kendimiz için zorlaştırdık. Dağınıktık, çok fazla teknik hata yaptık, yeterince hızlı değildik ve istediğimiz tekrarları yapamadık. Bugün şanslıydık." ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR"
Oyunun mentaliteyle ilgili olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Tuchel, "Bilmiyorum. Bu mentaliteyle ilgili değil. Bu tamamen mentalite. Ama mesele mentalite değil. Bunu şişeleyip satabilirsiniz. Mesele kalite. Daha iyi oynamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.
"HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM"
Oyuna sonradan giren futbolcuları da öven Tuchel, "Reece James mükemmeldi. Morgan Rogers bugün harikaydı. Eberechi Eze ve Djed Spence de oyunun içine giderek daha fazla girdi. Hepsini tebrik ediyorum. Genel olarak bugün çok şanslıydık." diye konuştu.
"BELLINGHAM BUNU HER MAÇ YAPIYOR"
Jude Bellingham'ın performansına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Söylenecek fazla bir şey yok. Bunu her maç yapıyor. Dünya klasında bir oyuncu." dedi.
"BU ANIN TADINI ÇIKARACAĞIZ"
Yarı finalle ilgili değerlendirmesini de paylaşan Tuchel, "Daha iyi olacağız. Olmak zorundayız. Şimdi kutlama zamanı. Bu anın tadını çıkaracağız. Önümüzde üç gün var. Her şeye ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.
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