Dünya Kupası sonrası hayatını kaybetti: Jayden Adams
Güney Afrika forması giyen 25 yaşındaki Jayden Adams, hayatını kaybetti.
Ülkesinin turnuvadaki ilk iki grup maçına ilk 11'de başlayan genç orta sahanın, Güney Afrika'nın Dünya Kupası'na veda etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Güney Afrika Profesyonel Futbolcular Birliği (SAFPU), acı haberi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla doğruladı.
Birlikten yapılan açıklamada, "Ölüm, acımasızca bizden birini aldı. Ülkemizi olağanüstü bir futbolcudan mahrum bıraktı ancak Jayden Adams'ın geride bıraktığı mirası asla yok edemeyecek." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında ise, "Onun alçakgönüllülüğünü, sıra dışı yeteneğini ve Güney Afrika'yı temsil ederken taşıdığı gururu sonsuza kadar hatırlayacağız." denildi.
25 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
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|Kanada
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|Katar
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|Brezilya
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|Fas
|3
|2
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|0
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|7
|3
|İskoçya
|3
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|3
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|Haiti
|3
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|6
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|Fildişi Sahili
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|Ekvador
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|4
|Curacao
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|Hollanda
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|6
|7
|2
|Japonya
|3
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|4
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|İsveç
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|7
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|4
|4
|Tunus
|3
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|2
|12
|-10
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|Takımlar
|O
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
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|2
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|2
|Mısır
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|İran
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|Yeni Zelanda
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|İspanya
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|Suudi Arabistan
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|A
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|Fransa
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|Irak
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|0
|0
|3
|1
|12
|-11
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|G
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|3
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|Cezayir
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|Ürdün
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|0
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|Takımlar
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|G
|B
|M
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|Y
|Av.
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|Kolombiya
|3
|2
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|1
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|Portekiz
|3
|1
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|6
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|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
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|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
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|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
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|5
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|3
|Gana
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|1
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|4
|Panama
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