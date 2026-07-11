Arjantin - İsviçre: Muhtemel 11'ler
2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Messi, Lautaro Martinez.
İsviçre: Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Rieder, Vargas, Embolo.
SON 2 MAÇINI 3-2 KAZANDI
Dünya Kupası'nda J Grubu'nda yer alan Arjantin; Cezayir, Avusturya ve Ürdün karşısında kazanarak grubu 9 puanla zirvede tamamladı. Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelen Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek turu geçti.
Son 16 turunda Mısır'la eşleşen Arjantin, rakibi karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak çeyrek final biletini aldı.
GÖZLER LIONEL MESSI'DE
Arjantin'in 38 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, İsviçre maçında takımının en önemli kozu olacak. 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olan yıldız futbolcu, organizasyonda üst üste 9 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Messi, bu turnuvada çıktığı 5 maçta 8 gol sevinci yaşarken, Fransız yıldız Mbappe ile birlikte krallık yarışında zirvede yer alıyor.
GRUPTA HATA YAPMADI
Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele eden İsviçre ise ilk maçında Katar'la 1-1 berabere kalırken, Bosna Hersek'i 4-1, Kanada'yı da 2-1 mağlup ederek 7 puanla grubu zirvede tamamladı.
Son 32 turunda Cezayir'le karşılaşan İsviçre, rakibini 2-0 yenerek son 16 turunda Kolombiya'nın rakibi oldu. Normal süresi ve uzatma dakikalarının golsüz berabere bittiği maçta penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı geçen İsviçre, 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.
MANZAMBI FORMA GİYEMEYECEK
Arjantin maçı öncesinde İsviçre'de takımın en golcü oyuncusu Johan Manzambi'nin sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör Murat Yakın, Manzambi'nin Arjantin maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Johan Manzambi, Bosna Hersek ve Kanada maçlarında 3 kez fileleri havalandırmıştı. Bu oyuncunun yokluğunda hücum hattında gözler Vargas ve Embolo'da olacak.
REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜN
İki takım, Dünya Kupası'nda daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen organizasyonda iki takım aynı grupta yer almıştı. Arjantin, İsviçre'yi 2-0 mağlup ederken üst tura çıkma başarısı göstermiş, İsviçre ise 3 maç sonunda puan alamayarak organizasyona veda etmişti.
İki takım 2014 yılında Brezilya'da gerçekleştirilen turnuvada da karşılaştı. Her iki ekip de gruptan çıkmayı başarırken son 16 turunda birbirlerine rakip oldular. Normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Arjantin, Messi'nin asistinde Angel Di Maria'nın 118. dakikada attığı golle rakibini elemeyi başardı.
2014 yılında oynanan maçta kadroda olan isimlerden Lionel Messi ve Granit Xhaka, bu maçta takımlarının başında kaptan olarak sahaya çıkacak.
MURAT YAKIN'IN SÖZLERİ
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, rakibin alanlarını daraltarak iyi bir futbol ortaya koyacaklarını söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Kansas City Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Murat Yakın, Arjantin karşısında birçok farklı taktik anlayışla sahada olacaklarını vurguladı.
Özellikle uygulamaları gereken bir taktik olduğunun altını çizen 51 yaşındaki teknik adam, "Sahaya çıkıp kolektif bir şekilde oynamamız gerekiyor. Rakibin pas yollarını kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Son dünya şampiyonuna karşı oynayacağız, bu yüzden sahada gerekeni yapmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, daha zeki olmalıyız, kompakt oynamalıyız, alanları daraltmalıyız ki fazla boş alan kalmasın. Tabii ki kendi futbolumuzu da oynayacağız. Topa sahip olduğumuzda çok fazla aksiyon içinde olacağız, oyunumuzu oynamaya çalışacağız ve rakibe top bırakmamaya çalışacağız. " ifadelerini kullandı.
İsviçre'nin 72 yıl sonra çeyrek finalde boy göstermesi hakkında da konuşan Murat Yakın, şunları söyledi:
"72 yıl sonra İsviçre'yi bu noktada temsil etmek, dünya şampiyonuna karşı oynamak beni gururlandırıyor. Ama dediğim gibi buraya sadece burada olmak için gelmedik, turu geçmek istiyoruz. Johan Manzambi maalesef oynayamayacak. Antrenmanlara katılamadı. Arjantin'e karşı kendi oyun stilimizle oynayacağız ve sahada neler yapacağımızı göstereceğiz."
"ARTIK DAHA İYİYİZ"
Teknik direktör Murat Yakın'la birlikte basın toplantısında konuşan kaptan Granit Xhaka, Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamanın ayrıcalık olduğunu belirtti.
İlk kez 2014 yılında Dünya Kupası'nda forma giydiğini vurgulayan deneyimli futbolcu, "O zaman deneyimli değildim, şimdi çok daha farklı. 2014'te Arjantin'e karşı oynadığımız maçta uzatmaların son dakikalarında gol yedik. O gün iyi oynamıştık. 12 yıl sonra tekrar buradayız ve maçı kazanmaya çalışacağız. Bu takım daha farklı. Farklı bir mantaliteye sahibiz, iyi bir jenerasyonumuz var. İsviçre futbolu gelişti ve Arjantin'i zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Sadece şimdiki turnuvada değil, son yıllarda yaptığımız çalışmalarla da güçlendik." açıklamasını yaptı.
Arjantin'in farklı bir oyun tarzı olduğunun altını çizen Xhaka, "Onları analiz ettik. Kendi oyunumuzu oynamalıyız, çok fazla koşmalıyız, kolektif olmalıyız ve iyi savunma yapmalıyız. Ancak doğru anlarda da tehlikeli olmaya çalışacağız. Biz sadece sahaya odaklanıyoruz. Galibiyetler bizi daha da motive ediyor. Bu duygular gerçekten çok güzel. Arjantin gibi büyük bir takıma karşı kendimizi göstereceğiz. 2014'teki gibi değil, artık daha iyiyiz ve umarım iyi bir sonuç alırız." diye konuştu.
"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İsviçre'de forvet oyuncusu Zeki Amdouni, yarı finale çıkmak için sahada her şeylerini vereceklerini söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Kansas City Stadyumu'nda açıklamalarda bulunan Amdouni, bir futbolcu olarak hayalinin dünyanın en büyük oyuncularına karşı oynamak olduğunu belirtti.
Elinden gelenin en iyisini yaparak İsviçre'yi daha ileriye götürmek istediğini vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Arjantin son şampiyon. Onlara karşı oynamak büyük bir şey ama şu an bulunduğumuz noktayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarı finale çıkmak ve mümkün olduğunca ileri gitmek için her şeyi yapacağız. Herkesin bildiği üzere uzun süren bir sakatlığım vardı. Ancak bu hazırlık sürecini düşündüğümde, yaklaşık altı haftadır buradayız ve yavaş yavaş ritmimi kazandığımı hissediyorum. Teknik direktörün bana vereceği süre boyunca oynamaya hazırım. Arjantin'e karşı nasıl oynayacağımıza gelince; çalıştık ve bugün tekrar çalışacağız. Hala eksiklerimizin olduğunu biliyorum ama onlara zarar verebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İsviçre olarak Güney Amerika takımlarına karşı oynamaya alışık olmadıklarını dile getiren Amdouni, "Kolombiya'ya karşı oynadık. Şimdi Arjantin'e karşı sahada karşılık vermeye çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve İsviçre'yi gururlandırmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.
Arjantin'in yıldız futbolcusu Messi'nin dünyanın en iyi oyuncularından olduğunun altını çizen Zeki Amdouni, şöyle konuştu:
"Hepimizin çocukken idolleri vardı ama onlara karşı oynamak farklı. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Kolombiya maçında da hedefimiz sahada her şeyimizi verip turu geçmekti. Maçın sonunda gol yemememiz gerekiyor."
"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'yle karşılaşacak Arjantin'de savunma oyuncusu Lisandro Martinez, futbolda iyi zekaya sahip olanların kazandığını söyledi.
Kansas City'de bulunan Sporting KC Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Martinez, İsviçre'ye saygı duyduklarını belirtti.
Her maçta rakibe saygı duyduklarını vurgulayan Martinez, "İsviçre bu aşamadaysa bunun birçok sebebi var. Kolombiya'yla oynadıkları maçı izledik, oyunu oynamaya çalıştıklarını gördük. Fiziksel olarak ve hava toplarında güçlü olduklarını söyleyebilirim. İki takım da kazanmak istediği için güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.
10 Temmuz 2021'de Copa America şampiyonluğunun 5. yılının olduğu hatırlatılan Martinez, "Bizim için büyük bir gurur. Takımdakilerle konuştuk, birbirimizi tebrik ettik çünkü tüm Arjantinlilerin yıl dönümüydü." diye konuştu.
İsviçre karşısında akıllı oynamaları gerektiğini yineleyen Martinez, "Pas bağlantılarını iyi kurmamız ve sürekli golü denememiz gerekiyor. Futbol oynamayı bilenler için bir oyun. Bu oyunda en iyi oynayanlar ve en iyi zekaya sahip olanlar kazanır." açıklamasını yaptı.
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