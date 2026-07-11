Thibaut Courtois: "Maça devam edebilirdim"
Belçika Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
"HOCAMIZ OYUNDAN ÇIKARMA KARARI ALDI"
Sakatlığının detaylarını paylaşan yıldız file bekçisi, karşılaşmaya devam edebilecek durumda olduğunu söyledi.
Courtois, "Quadriceps'imde çok ağrı hissetmiştim ancak oynamamdan yana bir problem yoktu. Kalede durabilirdim. Tek sıkıntı uzun toplar olurdu. Hocamız oyundan çıkarma kararı aldı." ifadelerini kullandı.
"OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALMAK ÜZÜCÜYDÜ"
Deneyimli kaleci ayrıca, "Maç içinde performansımın yükseldiğini ve İspanya için ikinci bir golü atmanın zorlaşacağını hissediyordum. Bu yüzden oyundan çıkmak zorunda kalmak üzücüydü ama takım her şeyden önce gelir." sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.
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|Türkiye
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|Güney Afrika
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|Çekya
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|Bosna Hersek
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|5
|6
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|Katar
|3
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|2
|10
|-8
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|A
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|Brezilya
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|2
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|7
|1
|6
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|2
|Fas
|3
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|1
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|6
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|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
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|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
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|2
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|10
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|Fildişi Sahili
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|Ekvador
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|4
|Curacao
|3
|0
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|Takımlar
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|A
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|1
|Hollanda
|3
|2
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|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
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|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
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|4
|Tunus
|3
|0
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|12
|-10
|0
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
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|6
|2
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|5
|2
|Mısır
|3
|1
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|5
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|İran
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|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
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|-6
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|Takımlar
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|İspanya
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|2
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|5
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|Cape Verde
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|Uruguay
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|-1
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|Suudi Arabistan
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|1
|5
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|2
|S
|Takımlar
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|A
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|Av.
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|1
|Fransa
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|3
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|Norveç
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|Senegal
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|4
|Irak
|3
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|12
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
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|Avusturya
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|Cezayir
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|1
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|7
|-2
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|4
|Ürdün
|3
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|3
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|-5
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|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
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|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
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|4
|Panama
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|0
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|0
|4
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