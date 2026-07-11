Thibaut Courtois: 'Maça devam edebilirdim'

Belçika Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Courtois, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin 71. dakikasında yerini Senne Lammens'e bıraktı.Sakatlığının detaylarını paylaşan yıldız file bekçisi, karşılaşmaya devam edebilecek durumda olduğunu söyledi.Courtois,ifadelerini kullandı.

Deneyimli kaleci ayrıca, "Maç içinde performansımın yükseldiğini ve İspanya için ikinci bir golü atmanın zorlaşacağını hissediyordum. Bu yüzden oyundan çıkmak zorunda kalmak üzücüydü ama takım her şeyden önce gelir." sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



