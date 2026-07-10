Denis Zakaria: 'Arjantin'e karşı büyük oynamalıyız'

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İsviçre'de savunma oyuncusu Denis Zakaria, "Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağımızı biliyoruz, onları yenmek için çok büyük oynamamız gerekiyor." dedi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Karşılaşmanın oynanacağı Kansas City Stadyumu'nda açıklamalarda bulunan Zakaria, takım olarak iyi bir konumda olduklarını ve herkesin İsviçre'ye saygı duyduğunu söyledi.
Yeni bir başarıya imza atmak ve maçı kazanmak istediklerinin altını çizen 29 yaşındaki futbolcu, "Ben bir takım oyuncusuyum. Takıma katkıda bulunduğum ve yüksek performansı sergilediğim için mutluyum. İsviçre için burada olmanın, bu aşamada bulunmanın tarihi bir an olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağımızı biliyoruz, onları yenmek için çok büyük oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin dünyanın en iyi futbolcularından birisi olduğunu vurgulayan Zakaria, şunları kaydetti:
"Onu durdurmak zor ama bizim kalitemiz var. Bunun için gerekli oyunculara sahibiz. Bunu turnuvada gösterdik. Messi ve Arjantin'i durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Messi gibi bir oyuncuyu savunmak zor, saha içinde sürekli hareket halinde ve sabit bir pozisyonu yok. Messi'yi durdurmak için her oyuncunun sahada elinden geleni yapması gerekiyor. Sadece Messi'ye odaklanmamalıyız çünkü Arjantin büyük bir takım ve her oyuncusu çok kaliteli. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynamak hiçbir zaman kolay değildir. Mükemmel bir maç çıkarmalıyız. Hakem konusuna gelince, açıkçası pek umurumda değil, kendi futbolumuza, sahada yapacaklarımıza odaklanıyoruz."
2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanırken, bu sayfa kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek noktada sunmayı hedeflemektedir. Turnuvaya dair en çok aranan başlıklar arasında yer alan 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası fikstür ve 2026 Dünya Kupası maç programı gibi temel içerikler, düzenli olarak güncellenmekte ve detaylandırılmaktadır.
Turnuvayı izlemek ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi sorulara yanıt veren içerikler de bu sayfada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise dünya kupası Türkiye, milli takım fikstür ve milli takım son dakika haberleri gibi başlıklar altında, milli takımın turnuvadaki durumu ve tüm gelişmeler detaylı şekilde sunulmaktadır.
Bu mikro sayfa, yalnızca bir fikstür veya skor platformu olmanın ötesinde, kapsamlı bir Dünya Kupası rehberi olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılar burada 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası fikstür bilgilerine ulaşırken, aynı zamanda dünya kupası maçları, dünya kupası sonuçlar, dünya kupası canlı ve dünya kupası canlı sonuçlar gibi içerikleri tek bir akışta takip edebilir.
2026 Dünya Kupası sürecinde kullanıcı davranışları yalnızca maç takibi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda detaylı içerik tüketimi ve anlık bilgi ihtiyacı ile şekillenmektedir. Bu nedenle sayfada dünya kupası canlı, dünya kupası canlı sonuçlar ve dünya kupası maçları akışı sürekli güncellenerek kullanıcıların gerçek zamanlı veri ihtiyacı karşılanmaktadır.
Aynı zamanda turnuvayı yakından takip eden kullanıcılar için 2026 Dünya Kupası fikstür, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası gruplar bilgileri, sade ve erişilebilir bir yapı ile sunulmaktadır. Kullanıcılar bu sayfada dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi yayın odaklı aramalarına yanıt bulurken, 2026 Dünya Kupası izle ve dünya kupası canlı içerikleri ile maçları izleme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.