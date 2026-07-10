Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Zeki Amdouni: "Bulunduğumuz noktayı hak ediyoruz"

İsviçre'de forvet oyuncusu Zeki Amdouni, Arjantin maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Temmuz 2026 23:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Zeki Amdouni: 'Bulunduğumuz noktayı hak ediyoruz'
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İsviçre'de forvet oyuncusu Zeki Amdouni, yarı finale çıkmak için sahada her şeylerini vereceklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın oynanacağı Kansas City Stadyumu'nda açıklamalarda bulunan Amdouni, bir futbolcu olarak hayalinin dünyanın en büyük oyuncularına karşı oynamak olduğunu belirtti.

Elinden gelenin en iyisini yaparak İsviçre'yi daha ileriye götürmek istediğini vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Arjantin son şampiyon. Onlara karşı oynamak büyük bir şey ama şu an bulunduğumuz noktayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarı finale çıkmak ve mümkün olduğunca ileri gitmek için her şeyi yapacağız. Herkesin bildiği üzere uzun süren bir sakatlığım vardı. Ancak bu hazırlık sürecini düşündüğümde, yaklaşık altı haftadır buradayız ve yavaş yavaş ritmimi kazandığımı hissediyorum. Teknik direktörün bana vereceği süre boyunca oynamaya hazırım. Arjantin'e karşı nasıl oynayacağımıza gelince; çalıştık ve bugün tekrar çalışacağız. Hala eksiklerimizin olduğunu biliyorum ama onlara zarar verebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsviçre olarak Güney Amerika takımlarına karşı oynamaya alışık olmadıklarını dile getiren Amdouni, "Kolombiya'ya karşı oynadık. Şimdi Arjantin'e karşı sahada karşılık vermeye çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve İsviçre'yi gururlandırmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Arjantin'in yıldız futbolcusu Messi'nin dünyanın en iyi oyuncularından olduğunun altını çizen Zeki Amdouni, şöyle konuştu:

"Hepimizin çocukken idolleri vardı ama onlara karşı oynamak farklı. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Kolombiya maçında da hedefimiz sahada her şeyimizi verip turu geçmekti. Maçın sonunda gol yemememiz gerekiyor."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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