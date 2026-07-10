Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Stale Solbakken'den Sörloth açıklaması!

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, İngiltere maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Temmuz 2026 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Stale Solbakken'den Sörloth açıklaması!
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Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, tüm ülkenin İngiltere maçını sabırsızlıkla beklediğini ve Dünya Kupası heyecanının zirve noktaya ulaştığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Solbakken, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile oynayacakları maç öncesinde Miami Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Norveçli taraftarların turnuvaya ev sahipliği yapan tüm şehirlerde son derece coşkulu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Bu durum evimizde de büyük bir heyecan yaratıyor, tüm Norveç yarını sabırsızlıkla bekliyor. Bu Dünya Kupası'nda daha şimdiden harika geceler yaşadık ve bu durum tüm ülkeyi bir araya getiriyor. Belki de bu başarı Norveç'e bir daha hiç gelmeyecek, çünkü her seferinde bir Dünya Kupası'na ya da Avrupa Şampiyonası'na gitme fırsatımız olsa da son katılımımızın üzerinden 26 yıl geçmişti. Tam da bu yüzden heyecan zirve noktasına ulaşmış durumda." diye konuştu.

Solbakken, "Bu maçın Erling Haaland ile Harry Kane arasında doğrudan bir gol düellosuna dönüşeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bence bu maç Norveç ile İngiltere arasında. Ancak Kane'in İngiltere için, Haaland'ın da bizim için bir numaralı maç kazandırıcı oyuncular olduğu bir sır değil." yanıtını verdi.

Havanın sıcak ve nem oranının yüksek olmasının herkesin pres oyununu etkilediğine dikkati çeken Solbakken, "Ama sonuçta bu Norveç-İngiltere maçı, yani pres oyununu gerçekleştirmek için her iki ülkenin de benzer iyi ya da kötü koşullara sahip olduğu iki takım karşı karşıya. Eğer bu bir etkense, her iki takım için de durumun aynı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Solbakken, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörloth'un performansına yönelik eleştirilerle ilgili soru üzerine, "Sörloth, takım için çok iyi bir iş çıkardı; özellikle uzun oynamak zorunda kaldığımız anlarda Erling'in yükünü hafifletmesi açısından. Böylece Erling o kadar çok ikili mücadeleye girmek zorunda kalmıyor, bu yükün büyük bir kısmını Sörloth üstlendi. Onu hem uzun toplarda hem de kombinasyon oyununda kullandık. Tabii ki topla biraz istikrarsız olduğu bazı maçlar veya en azından bazı devreler oldu ama takımdaki fiziksel varlığı çok ama çok iyiydi. Diğer oyuncuların içeri kat edip daha fazla alan bulabilmesi için rakipleri yıpratmaya son derece hazırdı. Dolayısıyla Sörloth takım için çok iyi bir iş çıkardı. Belki biraz farklı bir şekilde, kendisi de kesinlikle 'Ben de bir gol atmalıyım' diye düşünmüştür. Henüz geç değil." değerlendirmesinde bulundu.

58 yaşındaki teknik adam, "5 milyon nüfuslu bir ülke, nasıl oldu da bu kadar yetenekli bir jenerasyon yetiştirmeyi başardı?" şeklinde bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Aslında bu jenerasyonun biraz geniş bir yaş aralığına yayıldığını düşünüyorum; çünkü kadromuzda 30 yaş civarında ya da 30 yaşından büyük oyuncular olduğu gibi, 18-20 yaşlarında olan oyuncularımız da var. Bir de şu an kariyerlerinin zirvesini yaşayan Haaland, Odegaard ve Berge gibi orta yaş grubundaki oyuncularımız bulunuyor. Bu yüzden buna tek bir "jenerasyon" denebilir mi emin değilim ama ortada büyük bir başarı var. Kulüplerin yoğun emeği var, federasyonun yoğun emeği var. Ve bence Norveç'teki herkes spor yapmayı çok seviyor. Kulüplerin günlük bazda gerçekten çok iyi çalıştığını düşünüyorum ve sanırım şu an burada olmamızın sebebi de bu."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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