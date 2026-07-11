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Dünya Kupası'nda dev maç: Norveç - İngiltere

2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

calendar 11 Temmuz 2026 11:59
Haber: Sporx.com ve AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda dev maç: Norveç - İngiltere
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere, yarı final bileti için ABD'nin Miami kentinde karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Miami'nin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma TSİ 00.00'da (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda beş kez şampiyon olan Brezilya'yı Erling Haaland'ın ikinci yarıda attığı iki golle 2-1 mağlup ederek son sekiz takım arasına kaldı. Grup aşamasında Fransa'nın ardından ikinci sırayı alan İskandinav ekibi, turnuvada çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı.

Norveç'in en önemli gol silahı Erling Haaland, turnuvada kaydettiği 7 golle altın ayakkabı yarışında 8'er golü bulunan Lionel Messi ve Kylian Mbappe'yi takip ediyor. Milli takım kariyerinde 54 maçta 62 gole ulaşan yıldız futbolcu, son 14 resmi karşılaşmada ise 27 kez fileleri havalandırdı.

İngiltere ise son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Jude Bellingham'ın iki gol attığı mücadelede Harry Kane de penaltıdan ağları havalandırdı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, grup aşamasını Hırvatistan, Gana ve Panama'nın önünde lider tamamlamıştı.

Dünya Kupası tarihinde üst üste üçüncü kez çeyrek final oynayacak İngiltere, turnuvadaki son 10 maçında yalnızca bir yenilgi aldı. İngiliz ekibi, Dünya Kupası'nda üst üste dördüncü galibiyetini alarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Sörloth, Nusa, Haaland.

İngiltere: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

KANE YENİ REKOR PEŞİNDE

Harry Kane, Dünya Kupası'nda attığı 14 golle İngiltere tarihinin organizasyondaki en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, Norveç ağlarını havalandırması halinde Gary Lineker'in üst üste dört Dünya Kupası maçında gol atma rekoruna ortak olacak.

İki ekip Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Norveç son üç resmi maçta İngiltere'ye mağlup olmadı.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, hala başarıya aç bir takım olduklarını ve uğruna oynayacakları hedefleri bulunduğunu söyledi.

Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde Miami Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik adam, tam kadro çalıştıklarını ve bunun kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, "Hala açız, hala hayallerimiz ve uğruna oynayacağımız büyük bir hedefimiz var. Bir sonraki adım çeyrek finali kazanmak. İleriye bakmak önemli, bu maçı geride bıraktık. Olumlu şeyleri ve kendimize olan inancımızı yanımıza alıyoruz ama önemli olan her şey önümüzde, yani bu maçta." diye konuştu.

Tuchel, kaptan Harry Kane ile ilgili bir soru üzerine, "Aslında onun hakkında her maç konuşuyoruz çünkü bizim için maçları çözen kişi o. Dolayısıyla onu tanımlayacak kelimelerim, farklı yollarım tükeniyor. O bizim liderimiz, kaptanımız ve örnek davranışlarıyla liderlik ediyor. Kariyerinin en zirve noktasında, bu da bize çok yardımcı oluyor. Bir takım oyuncusu zihniyetine sahip, örnek olarak liderlik etmeye ve dediğim gibi herkesi motive etmeye her zaman hazır." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR GALİBİYETİN ARDINDAN GELİYOR"

Milli takım kaptanı Harry Kane ise Norveç karşısında kesinlikle en iyi seviyelerinde olmaları gerektiğini belirterek, "Zor bir maç olacak; son yıllarda ne kadar tehlikeli olabileceklerini kanıtlamış, gerçekten iyi bir takıma karşı oynayacağız. Açıkçası kendileri de harika bir Dünya Kupası geçiriyorlar." dedi.

Son 16 turunda Meksika karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyete atıfta bulunan Kane, şunları söyledi:

"Evet, gerçekten iyi bir galibiyetin ardından geliyoruz buraya ama hala geliştirilmesi gereken yönlerimiz var. Bence bunu göstermenin zamanı geldi; dünya sahnesinde, büyük bir çeyrek final maçında nasıl bir takım olabileceğimizi göstermek istiyoruz. Ve evet, bu maçta odak noktamız bu olacak."

Deneyimli futbolcu altın ayakkabı yarışıyla ilgili soruya, "Evet bu açıdan inanılmaz bir Dünya Kupası oluyor. Tüm üst düzey santrforların, en golcü isimlerin goller atması, maçların gidişatını etkilemesi... Büyük turnuvalarda durum her zaman böyle olmaz. Bu yüzden taraftarların ve medyanın bunu izlemekten keyif aldığını düşünüyorum. Kendi açımdan bakarsam, bunun harika bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Bu beni en iyi seviyemde, mümkün olduğunca en üst düzeyde olmaya itiyor. Elbette asıl amacım İngiltere ile Dünya Kupası'nı kazanmak, altın ayakkabıyı almak değil. Ancak bir golcü olduğumu, 9 numara olduğumu da biliyorum; yani gol atarsam bu durum takıma kesinlikle yardımcı olacaktır." yanıtını verdi.

İngiliz futbolcu, "Haaland mı daha iyi Harry Kane mi?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bunu benim cevaplamam imkansız. Bence her şeyden önce tamamen farklı oyuncularız. Her ikimizin de üst düzey santrforlar olduğunu bilsem de dürüst olmak gerekirse neredeyse iki farklı pozisyonda oynuyoruz. Haaland inanılmaz bir performans sergiliyor, gol rekorları ortada. Fiziksel olarak bir makine, bir canavar gibi. Son vuruşları en üst düzeyde ve tabii ki gol rekorları da kendi adına konuşuyor. Kendimi ise farklı bir oyuncu olarak görüyorum; aynı golleri atsam da belki topa biraz daha fazla dokunmayı, oyunun içinde biraz daha fazla yer almayı seviyorum ama aynı zamanda tam bir 9 numara gibi de oynayabiliyorum. Bir oyuncu olarak ona büyük saygı duyuyorum. Tabii ki bu maçta sakin bir gün geçirmesini umuyorum."

"TÜM NORVEÇ BU MAÇI BEKLİYOR"

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, tüm ülkenin İngiltere maçını sabırsızlıkla beklediğini ve Dünya Kupası heyecanının zirve noktaya ulaştığını söyledi.

Solbakken, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile oynayacakları maç öncesinde Miami Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Norveçli taraftarların turnuvaya ev sahipliği yapan tüm şehirlerde son derece coşkulu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Bu durum evimizde de büyük bir heyecan yaratıyor, tüm Norveç bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Bu Dünya Kupası'nda daha şimdiden harika geceler yaşadık ve bu durum tüm ülkeyi bir araya getiriyor. Belki de bu başarı Norveç'e bir daha hiç gelmeyecek, çünkü her seferinde bir Dünya Kupası'na ya da Avrupa Şampiyonası'na gitme fırsatımız olsa da son katılımımızın üzerinden 26 yıl geçmişti. Tam da bu yüzden heyecan zirve noktasına ulaşmış durumda." diye konuştu.

Solbakken, "Bu maçın Erling Haaland ile Harry Kane arasında doğrudan bir gol düellosuna dönüşeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bence bu maç Norveç ile İngiltere arasında. Ancak Kane'in İngiltere için, Haaland'ın da bizim için bir numaralı maç kazandırıcı oyuncular olduğu bir sır değil." yanıtını verdi.

Havanın sıcak ve nem oranının yüksek olmasının herkesin pres oyununu etkilediğine dikkati çeken Solbakken, "Ama sonuçta bu Norveç-İngiltere maçı, yani pres oyununu gerçekleştirmek için her iki ülkenin de benzer iyi ya da kötü koşullara sahip olduğu iki takım karşı karşıya. Eğer bu bir etkense, her iki takım için de durumun aynı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Solbakken, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörloth'un performansına yönelik eleştirilerle ilgili soru üzerine, "Sörloth, takım için çok iyi bir iş çıkardı; özellikle uzun oynamak zorunda kaldığımız anlarda Erling'in yükünü hafifletmesi açısından. Böylece Erling o kadar çok ikili mücadeleye girmek zorunda kalmıyor, bu yükün büyük bir kısmını Sörloth üstlendi. Onu hem uzun toplarda hem de kombinasyon oyununda kullandık. Tabii ki topla biraz istikrarsız olduğu bazı maçlar veya en azından bazı devreler oldu ama takımdaki fiziksel varlığı çok ama çok iyiydi. Diğer oyuncuların içeri kat edip daha fazla alan bulabilmesi için rakipleri yıpratmaya son derece hazırdı. Dolayısıyla Sörloth takım için çok iyi bir iş çıkardı. Belki biraz farklı bir şekilde, kendisi de kesinlikle 'Ben de bir gol atmalıyım' diye düşünmüştür. Henüz geç değil." değerlendirmesinde bulundu.

58 yaşındaki teknik adam, "5 milyon nüfuslu bir ülke, nasıl oldu da bu kadar yetenekli bir jenerasyon yetiştirmeyi başardı?" şeklinde bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Aslında bu jenerasyonun biraz geniş bir yaş aralığına yayıldığını düşünüyorum; çünkü kadromuzda 30 yaş civarında ya da 30 yaşından büyük oyuncular olduğu gibi, 18-20 yaşlarında olan oyuncularımız da var. Bir de şu an kariyerlerinin zirvesini yaşayan Haaland, Odegaard ve Berge gibi orta yaş grubundaki oyuncularımız bulunuyor. Bu yüzden buna tek bir "jenerasyon" denebilir mi emin değilim ama ortada büyük bir başarı var. Kulüplerin yoğun emeği var, federasyonun yoğun emeği var. Ve bence Norveç'teki herkes spor yapmayı çok seviyor. Kulüplerin günlük bazda gerçekten çok iyi çalıştığını düşünüyorum ve sanırım şu an burada olmamızın sebebi de bu."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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