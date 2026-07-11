Lamine Yamal: "Korkması gereken Fransa!"
İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
"KORKMASI GEREKEN ONLAR"
Fransa'nın İspanya'dan çekinmesi gerektiğini söyleyen genç futbolcu, "Eğer Fransa'nın birinden korkması gerekiyorsa, o biziz. Onları daha önce eleyen de biziz." ifadelerini kullandı.
"SONUNDA KAZANAN BİZ OLUYORUZ"
Turnuvadaki performanslarını da değerlendiren Yamal, rakiplerin kendilerine karşı savunma ağırlıklı oynadığını belirterek, "İyi oynamıyoruz gibi görünebilir ama şu ana kadar eşit bir futbol oynadığımız bir takım olmadı. Herkes savunmaya çekiliyor ve bu da işi zorlaştırıyor. Ama işin sonunda kazanan biziz." dedi.
"BANA KİMSE 'GOL ATAMADIN' DİYEMEZ"
Gol atamamasına yönelik eleştirilere de değinen yıldız futbolcu, bireysel istatistiklerden çok takım başarısını ön planda tuttuğunu vurguladı.
Yamal, "Gol atamamak beni hayal kırıklığına uğratmıyor. EURO'yu tek bir gol atarak kazandım. Dünya Kupası'nı kazandığımız sürece bu odadaki hiç kimse bana 'Gol atamadın.' diyemez." sözlerini sarf etti.
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|Katar
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|0
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|10
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|1
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|2
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|7
|2
|Fas
|3
|2
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|İskoçya
|3
|1
|0
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|3
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|3
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|8
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|1
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|3
|2
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|1
|10
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|Fildişi Sahili
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|4
|Curacao
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|6
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|2
|Japonya
|3
|1
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|3
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|3
|İsveç
|3
|1
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|4
|Tunus
|3
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|12
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|P
|1
|Belçika
|3
|1
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|Mısır
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|İran
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|3
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|3
|4
|Yeni Zelanda
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Uruguay
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|Suudi Arabistan
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|1
|5
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|2
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|Fransa
|3
|3
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|Norveç
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|Irak
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|Arjantin
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|3
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|2
|Avusturya
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|3
|Cezayir
|3
|1
|1
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|Ürdün
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
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|2
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|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
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|5
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|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
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|3
|2
|11
|-9
|0
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|Av.
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|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
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|6
|3
|Gana
|3
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|4
|Panama
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|0
|0
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