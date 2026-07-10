Merino'dan yine hayat veren gol! İspanya yarı finale yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
İspanya'ya galibiyeti getiren goller 30. dakikada Fabian Ruiz ve 88. dakikada Mikel Merino'dan geldi.
Belçika'nın tek golünü ise 41. dakikada Charles De Ketelaere kaydetti.
İSPANYA'NIN RAKİBİ FRANSA
İspanya yarı finalde, Fas'ı eleyen Fransa ile eşleşti. Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi Dallas'ta 14 Temmuz'da TSİ 22.00'de oynanacak.
MERINO 2 DAKİKADA GOLÜ ATTI
İkinci yarıda dengede giden maçta İspanya'ya yarı finali getiren golü Merino attı. 86. dakikada oyuna giren Mikel Merino, yalnızca 2 dakika sonra topu ağlara yolladı. Merino, Cubarsi'nin şutunda, kaleci Lammens'ten dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.
Merino, son 16 turunda da İspanya'nın Portekiz'i 1-0 yendiği maçta 85. dakikada oyuna girmiş ve 91. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.
COURTOİS SAKATLANDI
Belçika kalecisi Thibaut Courtois sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Senne Lammens'e bıraktı.
Sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Courtois, yedek kulübesine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.
UNAI SIMON'UN GOL YEMEME SERİSİ SONA ERDİ
Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yememe rekorunu kıran İspanya kalecisi Unai Simon da turnuvada 650 dakika sonra kalesinde gol gördü.
Unai Simon, Dünya Kupası'nda bu maçtan önceki son golü 2022 Dünya Kupası son grup maçında Japonya karşılaşmasının 51. dakikasında Tanaka'dan yemişti.
İSPANYA İLK GOLÜNÜ YEDİ
İspanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü çeyrek finalde Belçika'dan yedi.
Bu maça kadar şampiyonada gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden İspanyollar bu ünvanını Belçika maçında kaybetti.
Stat: Los Angeles
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
İspanya: Simon, Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Fabian Ruiz (Dk. 55 Pedri), Baena (Dk. 55 Ferran Torres), Rodri, Olmo (Dk. 86 Merino), Yamal, Oyarzabal (Dk. 79 Williams)
Belçika: Courtois (Dk. 71 Lammens), Mechele, De Cuyper (Dk. 60 Seys), Castagne, Ngoy, De Bruyne (Dk. 86 Saelemaekers), Vanaken (Dk. 60 Lukaku), Raskin, Trossard (Dk. 60 Witsel), Doku, De Ketelaere
Goller: Dk. 30 Fabian Ruiz, Dk. 88 Merino (İspanya), Dk. 41 De Ketelaere (Belçika)
Sarı kartlar: Dk. 43 Cubarsi (İspanya), Dk. 85 De Bruyne, Dk. 90+5 Witsel (Belçika)
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|İskoçya
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|Haiti
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|4
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|2
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|Av.
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|1
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|0
|6
|2
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|2
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|5
|3
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|5
|3
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|3
|3
|0
|3
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|3
|0
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|Av.
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|2
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|5
|0
|5
|7
|2
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|3
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|0
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|2
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|2
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|Av.
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|3
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|10
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|2
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|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
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|0
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|A
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|3
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|Y
|Av.
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|1
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|2
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|4
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|3
|1
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|5
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|3
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|3
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|4
|Özbekistan
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|1
|İngiltere
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|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
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|2
|0
|1
|5
|5
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|6
|3
|Gana
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|Panama
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