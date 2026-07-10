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Merino'dan yine hayat veren gol! İspanya yarı finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

calendar 10 Temmuz 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 00:18
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Merino'dan yine hayat veren gol! İspanya yarı finale yükseldi
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika, SoFi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi İspanya, 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

İspanya'ya galibiyeti getiren goller 30. dakikada Fabian Ruiz ve 88. dakikada Mikel Merino'dan geldi.



Belçika'nın tek golünü ise 41. dakikada Charles De Ketelaere kaydetti.

İSPANYA'NIN RAKİBİ FRANSA

İspanya yarı finalde, Fas'ı eleyen Fransa ile eşleşti. Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi Dallas'ta 14 Temmuz'da TSİ 22.00'de oynanacak.



MERINO 2 DAKİKADA GOLÜ ATTI

İkinci yarıda dengede giden maçta İspanya'ya yarı finali getiren golü Merino attı. 86. dakikada oyuna giren Mikel Merino, yalnızca 2 dakika sonra topu ağlara yolladı. Merino, Cubarsi'nin şutunda, kaleci Lammens'ten dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Merino, son 16 turunda da İspanya'nın Portekiz'i 1-0 yendiği maçta 85. dakikada oyuna girmiş ve 91. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.



COURTOİS SAKATLANDI

Belçika kalecisi Thibaut Courtois sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Senne Lammens'e bıraktı.

Sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Courtois, yedek kulübesine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

UNAI SIMON'UN GOL YEMEME SERİSİ SONA ERDİ

Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yememe rekorunu kıran İspanya kalecisi Unai Simon da turnuvada 650 dakika sonra kalesinde gol gördü.

Unai Simon, Dünya Kupası'nda bu maçtan önceki son golü 2022 Dünya Kupası son grup maçında Japonya karşılaşmasının 51. dakikasında Tanaka'dan yemişti.



İSPANYA İLK GOLÜNÜ YEDİ

İspanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü çeyrek finalde Belçika'dan yedi.

Bu maça kadar şampiyonada gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden İspanyollar bu ünvanını Belçika maçında kaybetti.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

İspanya: Simon, Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Fabian Ruiz (Dk. 55 Pedri), Baena (Dk. 55 Ferran Torres), Rodri, Olmo (Dk. 86 Merino), Yamal, Oyarzabal (Dk. 79 Williams)

Belçika: Courtois (Dk. 71 Lammens), Mechele, De Cuyper (Dk. 60 Seys), Castagne, Ngoy, De Bruyne (Dk. 86 Saelemaekers), Vanaken (Dk. 60 Lukaku), Raskin, Trossard (Dk. 60 Witsel), Doku, De Ketelaere

Goller: Dk. 30 Fabian Ruiz, Dk. 88 Merino (İspanya), Dk. 41 De Ketelaere (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 43 Cubarsi (İspanya), Dk. 85 De Bruyne, Dk. 90+5 Witsel (Belçika)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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