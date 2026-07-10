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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İsviçre'de Murat Yakın'dan Arjantin açıklaması

İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, Arjantin maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Temmuz 2026 23:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İsviçre'de Murat Yakın'dan Arjantin açıklaması
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, rakibin alanlarını daraltarak iyi bir futbol ortaya koyacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın oynanacağı Kansas City Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Murat Yakın, Arjantin karşısında birçok farklı taktik anlayışla sahada olacaklarını vurguladı.

Özellikle uygulamaları gereken bir taktik olduğunun altını çizen 51 yaşındaki teknik adam, "Sahaya çıkıp kolektif bir şekilde oynamamız gerekiyor. Rakibin pas yollarını kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Son dünya şampiyonuna karşı oynayacağız, bu yüzden sahada gerekeni yapmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, daha zeki olmalıyız, kompakt oynamalıyız, alanları daraltmalıyız ki fazla boş alan kalmasın. Tabii ki kendi futbolumuzu da oynayacağız. Topa sahip olduğumuzda çok fazla aksiyon içinde olacağız, oyunumuzu oynamaya çalışacağız ve rakibe top bırakmamaya çalışacağız. " ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin 72 yıl sonra çeyrek finalde boy göstermesi hakkında da konuşan Murat Yakın, şunları söyledi:

"72 yıl sonra İsviçre'yi bu noktada temsil etmek, dünya şampiyonuna karşı oynamak beni gururlandırıyor. Ama dediğim gibi buraya sadece burada olmak için gelmedik, turu geçmek istiyoruz. Johan Manzambi maalesef oynayamayacak. Antrenmanlara katılamadı. Arjantin'e karşı kendi oyun stilimizle oynayacağız ve sahada neler yapacağımızı göstereceğiz."

- Granit Xhaka: "Artık daha iyiyiz ve umarım iyi bir sonuç alırız"

Teknik direktör Murat Yakın'la birlikte basın toplantısında konuşan kaptan Granit Xhaka, Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamanın ayrıcalık olduğunu belirtti.

İlk kez 2014 yılında Dünya Kupası'nda forma giydiğini vurgulayan deneyimli futbolcu, "O zaman deneyimli değildim, şimdi çok daha farklı. 2014'te Arjantin'e karşı oynadığımız maçta uzatmaların son dakikalarında gol yedik. O gün iyi oynamıştık. 12 yıl sonra tekrar buradayız ve maçı kazanmaya çalışacağız. Bu takım daha farklı. Farklı bir mantaliteye sahibiz, iyi bir jenerasyonumuz var. İsviçre futbolu gelişti ve Arjantin'i zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Sadece şimdiki turnuvada değil, son yıllarda yaptığımız çalışmalarla da güçlendik." açıklamasını yaptı.

Arjantin'in farklı bir oyun tarzı olduğunun altını çizen Xhaka, "Onları analiz ettik. Kendi oyunumuzu oynamalıyız, çok fazla koşmalıyız, kolektif olmalıyız ve iyi savunma yapmalıyız. Ancak doğru anlarda da tehlikeli olmaya çalışacağız. Biz sadece sahaya odaklanıyoruz. Galibiyetler bizi daha da motive ediyor. Bu duygular gerçekten çok güzel. Arjantin gibi büyük bir takıma karşı kendimizi göstereceğiz. 2014'teki gibi değil, artık daha iyiyiz ve umarım iyi bir sonuç alırız." diye konuştu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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