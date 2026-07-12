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Elias Jelert için ayrılık planı

Galatasaray, kiralık döneminin ardından takıma geri dönen Elias Jelert ile yeniden yollarını ayırmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 11:23
Haber: Sabah
Elias Jelert için ayrılık planı
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Galatasaray'da beklenen seviyeye çıkamayan Elias Jelert'e teklifler geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Danimarkalı oyuncu ilk olarak bonservisiyle satılmak isteniyor. Bu gerçekleşmezse kiralık formülü düşünülecek.

Elias Jelert, geçen sezon kiralık gittiği Southampton'da 11 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki sağ bekin, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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