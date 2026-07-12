Elias Jelert için ayrılık planı

Galatasaray'da beklenen seviyeye çıkamayan Elias Jelert'e teklifler geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Danimarkalı oyuncu ilk olarak bonservisiyle satılmak isteniyor. Bu gerçekleşmezse kiralık formülü düşünülecek.
Elias Jelert, geçen sezon kiralık gittiği Southampton'da 11 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki sağ bekin, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Elias Jelert, geçen sezon kiralık gittiği Southampton'da 11 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki sağ bekin, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.