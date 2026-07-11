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3-2
11 Temmuz
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1-3

Ersin Destanoğlu, Al Jazira ile anlaştı!

Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 22:52 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ersin Destanoğlu, Al Jazira ile anlaştı!
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Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sercan Dikme'nin haberine göre 24 yaşındaki file bekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Ersin Destanoğlu, kariyerine BAE'de devam edecek. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

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