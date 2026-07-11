Ersin Destanoğlu, Al Jazira ile anlaştı!

Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Dikme'nin haberine göre 24 yaşındaki file bekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Ersin Destanoğlu, kariyerine BAE'de devam edecek. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.
Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Ersin Destanoğlu, kariyerine BAE'de devam edecek. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.