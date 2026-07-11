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Amadou Cisse'den Amed SK için itiraf!

Yeni transfer Amadou Cisse, Amed Sportif Faaliyetler'i tercih etmesinde kulübün projeleri, aile ortamı ve taraftar desteğinin etkili olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amadou Cisse'den Amed SK için itiraf!
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Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Amadou Cisse, kulübün projeleri ile taraftar desteğinin transfer kararında önemli rol oynadığını belirterek, yeşil-kırmızılı taraftarların önünde forma giymek için sabırsızlandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamada Cisse, Fransa ekibi Strasbourg Alsace'den Amed Sportif Faaliyetler'e transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler hakkında transfer öncesinde olumlu izlenimler edindiğini ifade eden Cisse, kulüpteki aile ortamı ve yürütülen projelerin kararında önemli rol oynadığını belirtti.

Kulübün taraftarlarının takımlarına olan bağlılığının kendisini etkilediğini ifade eden Cisse, şunları kaydetti:

"Amedspor hakkında çok güzel şeyler duydum. Kulübün projeleri buraya gelmemde etkili oldu. Kulüpteki aile ortamını duydum. Futbol için yaşayan taraftarlar da her zaman kulübün arkasında duruyor. Bu da Amedspor'a gelmeme vesile oldu."

Amed Sportif Faaliyetler forması giyeceği için mutlu olduğunu dile getiren Cisse, "Burada olduğum için mutluyum. Kulüp için her şeyimi vereceğim. Taraftarlarımızın karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlar her zaman yanımızda. Onlar muhteşemler." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cisse, "Doğunun Paris'i olarak gördüğüm Diyarbakır'a geldiğim için mutluyum." dedi.

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