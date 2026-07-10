Kartal Kayra Yılmaz'dan Orkun Kökçü ve Salih Özcan itirafı!

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Mattersburg ve RTS Widzew Lodz ile oynanan hazırlık maçlarının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kamptaki çalışmaları değerlendiren genç futbolcu, antrenman temposunun yüksek olduğunu ve teknik ekiple uyumlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.
Kartal Kayra Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Antrenmanlarımız iyi geçiyor. Biraz tempo yüksek. Oyuncu grubu olarak alışmaya çalışıyoruz. Şu anda kampta hocamızla beraber çok güzel bir iletişimimiz oluyor.
Sürekli ön alan baskısı yapmak isteyen, ön alanda oynamaya çalışan, aslında Beşiktaş'a yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyor. Antrenmanlar genelde bunun üzerine oluyor. Sürekli topun bizde kalmasını isteyen bir hocamız var.
Bu sene Beşiktaş'a yakışır bir şekilde biz taraftarlarımıza sözümüzü veriyoruz. Sahada çok iyi bir Beşiktaş izleteceğiz.
Orkun Kökçü ve Salih Özcan, ikisi de çok özel oyuncular. Onlarla aynı sahada oynayacak olmaktan dolayı ben de heyecanlanıyorum."
Kartal Kayra Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Antrenmanlarımız iyi geçiyor. Biraz tempo yüksek. Oyuncu grubu olarak alışmaya çalışıyoruz. Şu anda kampta hocamızla beraber çok güzel bir iletişimimiz oluyor.
Sürekli ön alan baskısı yapmak isteyen, ön alanda oynamaya çalışan, aslında Beşiktaş'a yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyor. Antrenmanlar genelde bunun üzerine oluyor. Sürekli topun bizde kalmasını isteyen bir hocamız var.
Bu sene Beşiktaş'a yakışır bir şekilde biz taraftarlarımıza sözümüzü veriyoruz. Sahada çok iyi bir Beşiktaş izleteceğiz.
Orkun Kökçü ve Salih Özcan, ikisi de çok özel oyuncular. Onlarla aynı sahada oynayacak olmaktan dolayı ben de heyecanlanıyorum."