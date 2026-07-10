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Can Uzun için İtalya'dan yeni talip

Roma, Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 12:33 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 13:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Can Uzun için İtalya'dan yeni talip
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Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un talipleri artıyor.

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ROMA DA DEVREYE GİRDİ

Roma, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun ile ilgileniyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan ve Napoli'nin ardından Roma'nın da 20 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi. Roma, Can Uzun'un menajeri ve Eintracht Frankfurt ile temaslara başladı.

Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için istediği bonservisin Roma için yüksek olduğu ancak İtalyan ekibinin yine de pazarlık ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt forması altında geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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