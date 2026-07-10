De la Fuente: "Şu an sadece Belçika'yı düşünüyoruz"
2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile karşılaşacak İspanya'da teknik direktör Luis de la Fuente açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, finali değil yalnızca Belçika maçını düşündüklerini söyledi.
Luis de la Fuente, Belçika'nın güçlü bir takım olduğunu vurguladı.
İspanyol teknik adam, "Belçika çok güçlü bir takım. Oyuncuları İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Almanya'da oynuyor, şampiyonluk kazanmaya, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor." dedi.
"FAVORİ DİYE BİR ŞEY YOKTUR"
İki takımın da çeyrek finalde olmasının tesadüf olmadığını belirten De la Fuente, bu seviyede favori kavramının belirleyici olmadığını söyledi.
De la Fuente, "Bu yüzden, bir kez daha söylüyorum şimdiye kadar oynadığımız en zor maç olacak. Bu tür maçlarda favori diye bir şey yoktur. Favori olmak kazanacağınızı garanti etmez. Bununla ilgilenmiyoruz, Belçika'yı yenmek için en iyi performansımızı sergilememiz gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"FRANSA ŞU AN GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"
De la Fuente, "Tabii ki Fransa-Fas maçını da seyrettim ama Belçika'yı yenene kadar, yarı finalde eşleşebileceğimiz Fransa hakkında konuşmanın hiçbir faydası yok. Fransa şu an gündemimizde değil. Şu an sadece Belçika'yı düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.
"İLK 11'İ OLUŞTURMAK EN ZOR KISIM"
Kadrosundaki oyuncu kalitesine dikkat çeken Luis de la Fuente, ilk 11 seçiminde rakibin yapısının da belirleyici olduğunu söyledi.
Deneyimli çalıştırıcı, "İlk 11'i oluşturmak, kadroyu seçmek gibi bir antrenörün işinin en zor kısmı. Bizim gibi yüksek seviyede oyunculara sahip olduğunuzda işiniz biraz daha zorlaşıyor. Ayrıca, rakiplerin yapısına göre, oyuncu seçimleri de değişebiliyor." dedi.
"DEĞİŞİKLİK CEZALANDIRMAK İÇİN DEĞİL"
De la Fuente, kadro tercihlerinin oyuncuları cezalandırmak için yapılmadığını vurguladı.
İspanyol teknik adam, "Yapmamız gereken, rakibi iyi analiz etmek, etkili bir savunma yapmak ve rakibin zayıf yönlerini bularak dengeli bir 11 oluşturmak. Eğer bir değişiklik yapılıyorsa, bu kimseyi cezalandırmak için değil, sadece bir sonraki maç için o oyuncunun oyun planımıza daha uygun olduğunu düşündüğümüz içindir. Şu an tüm oyuncularım sağlıklı ve 26 oyuncu arasında seçim yapma şansım olması çok iyi hissettiriyor." diye konuştu.
"HARİKA BİR TAKIM, HARİKA BİR KALECİYLE KURULUR"
Unai Simon'un Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yemeyen kaleci rekoruna ilişkin konuşan De la Fuente, kalecilerin takım oyunundaki önemine dikkat çekti.
De la Fuente, "Kaleciler bir takımın oyun planlarında çok önemli bir unsur. Harika bir takım, harika bir kaleciyle kurulur, size rahatlık sağlar ve taktiksel çözüm sunar." değerlendirmesinde bulundu.
"ÇOK DENGELİ VE ORGANİZE BİR TAKIMIZ"
Takımının gelişiminden memnun olduğunu belirten Luis de la Fuente, oyuncularının özgüveninin arttığını söyledi.
İspanyol teknik adam, "Rakibi küçümsemediğiniz sürece, kendinize olan öz güveniniz faydalıdır. Bizdeki, işleri iyi yapmanın ve çok çalışmanın sizi zafere yaklaştırdığı gerçekliğine olan güvendir. Çok sağlam, çok dengeli, çok organize bir takımız ve her şeyden önemlisi, oyunu kontrol edebiliyoruz." dedi.
"BİZİ DAHA İYİ YAPAN, DAHA AZ OYNAYANLARDIR"
De la Fuente, kenardan gelen oyuncuların takıma verdiği katkıya da değindi.
Deneyimli çalıştırıcı, "Bizi daha iyi yapan, daha az oynayanlardır. Çünkü oynamadığınız bir maçtan sonraki gün, hayatınız buna bağlıymış gibi antrenman yapıyorsunuz. Bundan takımımızda kimse şikayet etmiyor." ifadelerini kullandı.
"PENALTILAR İÇİN PLANIMIZ VAR"
Dünya Kupası'nda penaltıların önemine dikkat çeken Luis de la Fuente, bu senaryoya hazır olduklarını söyledi.
De la Fuente, "Önceki maçlarda penaltılar oldu ve tekrar olabilir. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, kendine güvenen oyuncularımız da var. Elbette bu senaryo için planımız ve tabii ki uzmanlarımız da var." şeklinde konuştu.
"SAVUNMADA AÇIK VERMİYORUZ"
İspanya'nın turnuvada gol yememesiyle ilgili de konuşan De la Fuente, takımın hem hücumda hem savunmada güçlü bir görüntü verdiğini belirtti.
İspanyol teknik adam, "Bu kadar çok pozisyon bulan, rakip ceza sahasında bu kadar güçlü bir varlığa sahip olan ve aynı zamanda rakiplere savunmamızda açık vermeyen bir takım olmamız, bence çok şey ifade ediyor." dedi.
MAÇ 10 TEMMUZ'DA
İspanya ile Belçika arasındaki 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
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|3
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|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
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|Takımlar
|O
|G
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|M
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|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
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|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
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|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0