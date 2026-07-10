Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

De la Fuente: "Şu an sadece Belçika'yı düşünüyoruz"

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile karşılaşacak İspanya'da teknik direktör Luis de la Fuente açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, finali değil yalnızca Belçika maçını düşündüklerini söyledi.

calendar 10 Temmuz 2026 10:05
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
De la Fuente: 'Şu an sadece Belçika'yı düşünüyoruz'
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FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Los Angeles Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Luis de la Fuente, Belçika'nın güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik adam, "Belçika çok güçlü bir takım. Oyuncuları İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Almanya'da oynuyor, şampiyonluk kazanmaya, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

"FAVORİ DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

İki takımın da çeyrek finalde olmasının tesadüf olmadığını belirten De la Fuente, bu seviyede favori kavramının belirleyici olmadığını söyledi.

De la Fuente, "Bu yüzden, bir kez daha söylüyorum şimdiye kadar oynadığımız en zor maç olacak. Bu tür maçlarda favori diye bir şey yoktur. Favori olmak kazanacağınızı garanti etmez. Bununla ilgilenmiyoruz, Belçika'yı yenmek için en iyi performansımızı sergilememiz gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"FRANSA ŞU AN GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

De la Fuente, "Tabii ki Fransa-Fas maçını da seyrettim ama Belçika'yı yenene kadar, yarı finalde eşleşebileceğimiz Fransa hakkında konuşmanın hiçbir faydası yok. Fransa şu an gündemimizde değil. Şu an sadece Belçika'yı düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

"İLK 11'İ OLUŞTURMAK EN ZOR KISIM"

Kadrosundaki oyuncu kalitesine dikkat çeken Luis de la Fuente, ilk 11 seçiminde rakibin yapısının da belirleyici olduğunu söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "İlk 11'i oluşturmak, kadroyu seçmek gibi bir antrenörün işinin en zor kısmı. Bizim gibi yüksek seviyede oyunculara sahip olduğunuzda işiniz biraz daha zorlaşıyor. Ayrıca, rakiplerin yapısına göre, oyuncu seçimleri de değişebiliyor." dedi.

"DEĞİŞİKLİK CEZALANDIRMAK İÇİN DEĞİL"

De la Fuente, kadro tercihlerinin oyuncuları cezalandırmak için yapılmadığını vurguladı.

İspanyol teknik adam, "Yapmamız gereken, rakibi iyi analiz etmek, etkili bir savunma yapmak ve rakibin zayıf yönlerini bularak dengeli bir 11 oluşturmak. Eğer bir değişiklik yapılıyorsa, bu kimseyi cezalandırmak için değil, sadece bir sonraki maç için o oyuncunun oyun planımıza daha uygun olduğunu düşündüğümüz içindir. Şu an tüm oyuncularım sağlıklı ve 26 oyuncu arasında seçim yapma şansım olması çok iyi hissettiriyor." diye konuştu.

"HARİKA BİR TAKIM, HARİKA BİR KALECİYLE KURULUR"

Unai Simon'un Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yemeyen kaleci rekoruna ilişkin konuşan De la Fuente, kalecilerin takım oyunundaki önemine dikkat çekti.

De la Fuente, "Kaleciler bir takımın oyun planlarında çok önemli bir unsur. Harika bir takım, harika bir kaleciyle kurulur, size rahatlık sağlar ve taktiksel çözüm sunar." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK DENGELİ VE ORGANİZE BİR TAKIMIZ"

Takımının gelişiminden memnun olduğunu belirten Luis de la Fuente, oyuncularının özgüveninin arttığını söyledi.

İspanyol teknik adam, "Rakibi küçümsemediğiniz sürece, kendinize olan öz güveniniz faydalıdır. Bizdeki, işleri iyi yapmanın ve çok çalışmanın sizi zafere yaklaştırdığı gerçekliğine olan güvendir. Çok sağlam, çok dengeli, çok organize bir takımız ve her şeyden önemlisi, oyunu kontrol edebiliyoruz." dedi.

"BİZİ DAHA İYİ YAPAN, DAHA AZ OYNAYANLARDIR"

De la Fuente, kenardan gelen oyuncuların takıma verdiği katkıya da değindi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bizi daha iyi yapan, daha az oynayanlardır. Çünkü oynamadığınız bir maçtan sonraki gün, hayatınız buna bağlıymış gibi antrenman yapıyorsunuz. Bundan takımımızda kimse şikayet etmiyor." ifadelerini kullandı.

"PENALTILAR İÇİN PLANIMIZ VAR"

Dünya Kupası'nda penaltıların önemine dikkat çeken Luis de la Fuente, bu senaryoya hazır olduklarını söyledi.

De la Fuente, "Önceki maçlarda penaltılar oldu ve tekrar olabilir. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, kendine güvenen oyuncularımız da var. Elbette bu senaryo için planımız ve tabii ki uzmanlarımız da var." şeklinde konuştu.

"SAVUNMADA AÇIK VERMİYORUZ"

İspanya'nın turnuvada gol yememesiyle ilgili de konuşan De la Fuente, takımın hem hücumda hem savunmada güçlü bir görüntü verdiğini belirtti.

İspanyol teknik adam, "Bu kadar çok pozisyon bulan, rakip ceza sahasında bu kadar güçlü bir varlığa sahip olan ve aynı zamanda rakiplere savunmamızda açık vermeyen bir takım olmamız, bence çok şey ifade ediyor." dedi.

MAÇ 10 TEMMUZ'DA

İspanya ile Belçika arasındaki 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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