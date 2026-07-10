İspanya - Belçika: Muhtemel 11'ler
2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER:
İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.
Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, Doku, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere
İSPANYA GOL YEMEDİ
Dünya Kupası'na H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları karşılaşmasıyla başlayan İspanya, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 mağlup eden İspanya, grubu gol yemeden tamamladı.
Grup maçlarının ardından Avusturya'yı 3-0'la geçen sarı-kırmızlı ekip, son 16 turunda da Portekiz'i 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
Turnuvada şu ana kadar 5 maç oynayan sarı-kırmızılılar, kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı.
BELÇİKA SONRADAN AÇILDI
Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda mücadele eden Belçika, 3 maçta topladığı 5 puanla grubu lider tamamladı.
Mısır ile 1-1, İran ile de 0-0 berabere kalan Belçika, gruptaki son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek üst tura çıktı.
Son 32 turunda Senegal'le karşılaşan Belçika, 2-0 geriye düştüğü mücadelede 90 dakikayı 2-2 berabere tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü. Belçika, 120+5. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Son 16'da ev sahibi ülkelerden ABD'yle karşılaşan Belçika, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Belçika, grupta oynadığı ilk 2 maçta yalnızca 1 gol sevinci yaşarken, o golü de Mısır'ın savunma oyuncusu Hany kendi kalesine attı. Rudi Garcia'nın öğrencileri, turnuvada boy gösterdiği son 3 maçta ise rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
İSPANYA ÜSTÜN
İki ülke daha önce çeşitli organizasyonlarda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İspanya 6 galibiyet alırken, Belçika 2 kez kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı.
İki ekip arasında 1986'da Meksika'da oynanan Dünya Kupası maçı 1-1 berabere biterken, Belçika penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek üst tura yükselmişti.
İki takımın karşı karşıya geldiği bir diğer Dünya Kupası mücadelesi ise 1990'da İtalya'da oynandı. Grup mücadelesini İspanya 2-1 kazanmayı başardı.
GÖZLER GOLCÜLERDE
İspanya ile Belçika arasında oynanacak mücadelede gözler golcülerde olacak.
Turnuvada 4 gol atan Oyarzabal, İspanya'nın en önemli kozlarından biri. Belçika'da ise en golcü isim 3 golü bulunan Romero Lukaku. Lukaku'yu 2'şer gollü isimler Trossard, De Ketelaere ve Tielemans takip ediyor.
Geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken, Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı.
MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?
2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, ilk olarak finali değil Belçika maçını düşündüklerini söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan De la Fuente, "Belçika çok güçlü bir takım. Oyuncuları İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Almanya'da oynuyor, şampiyonluk kazanmaya, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor." dedi.
İki takım da çeyrek finaldeyse, bunun sebebinin şu anda dünyanın en iyi sekiz takımı arasında yer almaları olduğuna işaret eden De la Fuente, "Bu yüzden, bir kez daha söylüyorum şimdiye kadar oynadığımız en zor maç olacak. Bu tür maçlarda favori diye bir şey yoktur. Favori olmak kazanacağınızı garanti etmez. Bununla ilgilenmiyoruz, Belçika'yı yenmek için en iyi performansımızı sergilememiz gerektiğini biliyoruz. Tabii ki Fransa-Fas maçını da seyrettim ama Belçika'yı yenene kadar, yarı finalde eşleşebileceğimiz Fransa hakkında konuşmanın hiçbir faydası yok. Fransa şu an gündemimizde değil. Şu an sadece Belçika'yı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"İlk 11'i oluşturmak, kadroyu seçmek gibi bir antrenörün işinin en zor kısmı." ifadesini kullanan İspanyol teknik adam, şöyle konuştu:
"Bizim gibi yüksek seviyede oyunculara sahip olduğunuzda işiniz biraz daha zorlaşıyor. Ayrıca, rakiplerin yapısına göre, oyuncu seçimleri de değişebiliyor. Bazı oyuncuların, belirli bir rakibe karşı oynamak için, hücum ve savunmada, daha uygun özellikleri vardır. Bu da oyuncunun bir önceki maçtaki iyi ya da kötü performansından bağımsız bir karar vermenize sebep olabilir. Yapmamız gereken, rakibi iyi analiz etmek, etkili bir savunma yapmak ve rakibin zayıf yönlerini bularak dengeli bir 11 oluşturmak. Eğer bir değişiklik yapılıyorsa, bu kimseyi cezalandırmak için değil, sadece bir sonraki maç için o oyuncunun oyun planımıza daha uygun olduğunu düşündüğümüz içindir. Şu an tüm oyuncularım sağlıklı ve 26 oyuncu arasında seçim yapma şansım olması çok iyi hissettiriyor."
Deneyimli teknik adam, kalecileri Unai Simon'un Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yemeyen kaleci rekorunun hatırlatılması üzerine ise, "Kaleciler bir takımın oyun planlarında çok önemli bir unsur. Harika bir takım, harika bir kaleciyle kurulur, size rahatlık sağlar ve taktiksel çözüm sunar." değerlendirmesinde bulundu.
Takımının sürekli geliştiğini ve bu nedenle oyuncularının öz güveninin de arttığını belirten De la Fuente, "Rakibi küçümsemediğiniz sürece, kendinize olan öz güveniniz faydalıdır. Bizdeki, işleri iyi yapmanın ve çok çalışmanın sizi zafere yaklaştırdığı gerçekliğine olan güvendir. Çok sağlam, çok dengeli, çok organize bir takımız ve her şeyden önemlisi, oyunu kontrol edebiliyoruz." diye konuştu.
İspanya Teknik Direktörü De la Fuente, kenardan gelen oyuncuların takıma katkı verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Bizi daha iyi yapan, daha az oynayanlardır. Çünkü oynamadığınız bir maçtan sonraki gün, hayatınız buna bağlıymış gibi antrenman yapıyorsunuz. Bundan takımımızda kimse şikayet etmiyor." dedi.
Dünya Kupası'nda penaltıların öneminin de farkında olduklarına vurgu yapan De la Fuente, "Önceki maçlarda penaltılar oldu ve tekrar olabilir. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, kendine güvenen oyuncularımız da var. Elbette bu senaryo için planımız ve tabii ki uzmanlarımız da var." şeklinde konuştu.
İspanyol teknik adam, şampiyonada gol yememeleri hakkında ise, "Bu kadar çok pozisyon bulan, rakip ceza sahasında bu kadar güçlü bir varlığa sahip olan ve aynı zamanda rakiplere savunmamızda açık vermeyen bir takım olmamız, bence çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.
RUDI GARCIA'NIN SÖZLERİ
2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile karşılaşacak Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Rudi Garcia, İspanya'ya kafa tutmak için tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi.
Rudi Garcia, karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımın forvet oyuncularından Romelu Lukaku ile birlikte açıklamalarda bulundu.
Bu maçın kendileri için büyük bir meydan okuma olacağını belirten Garcia, "Bu kez favorilerden biriyle oynayacağımızı biliyoruz. İspanya eskisi gibi yine topa sahip olan bir oyun anlayışı benimsiyor ancak bu kez daha sağlam bir takım. Turnuvada henüz gol yemediler ama istatistikler kırılmak içindir. Çeyrek finalde gol atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyunda etkili olmalıyız, pasif kalırsak eleneceğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir takımımız var, gol atabilecek kapasiteye sahibiz. Bunun kanıtı da kupada en çok gol atan ikinci takımız ve sanırım en çok şut çeken takımız. Herkes bizi elenmiş olarak görüyor ama biz kendimize inanıyoruz, başarabileceğimizi düşünüyoruz, yarı finale ulaşmak için tüm gücümüzü kullanacağız." ifadelerini kullandı.
"Bence bir oyuncu grubunun ve teknik adamın kalitesi işler iyi giderken değil, zorlaştığında belli olur." sözlerini kullanan Rudi Garcia, "Senegal'e karşı zorlandık, çünkü Fransa ve Norveç ile aynı grupta olmasa üçüncü olmaması gereken bir takımla karşılaştık. Yedek kulübemizden giren oyuncuların katkılarıyla turu geçmeyi bildik. Maç kadrolarımı iki aşamalı oluşturuyorum, maça başlayan ve maçı bitiren 11. Çeyrek finalde olmayı değil, daha ileriye gitmeyi hak ettiğimizi herkese göstermek istiyoruz."
Belçika Teknik Direktörü Garcia, Kevin de Bruyne'ün de bu maçta oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
"MÜKEMMEL OYNAMAMIZ GEREKİYOR"
Belçika'nın hücumdaki önemli isimlerinden Romelu Lukaku, Dünya Kupası'nda yollarına devam etmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Dünya Kupası'na devam etmek için mükemmel bir maç oynamamız gerekiyor. İspanya çok iyi bir takım, 2008'den bu yana belirli bir oyun sistemiyle oynuyorlar. Takım içinde durumumuz çok iyi, maça tam olarak hazırız. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Onlara kafa tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
Lukaku, oyuna girdikten sonra takıma katkı sağladığının hatırlatılması üzerine, "Benim için kişisel olarak ne yaptığım değil, takım olarak ne yaptığımız önemlidir. Teknik direktörümüzün verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.
OYARZABAL VE GAVI'NIN SÖZLERİ
2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı'nın oyuncularından Mikel Oyarzabal, Gavi ve Borja Iglesias bu maçı geçerek hedefleri olan finale ilerlemek istediklerini söyledi.
Üç futbolcu, İspanya Milli Takımı'nın Los Angeles Galaxy'nin stadında gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İspanya adına Dünya Kupası'nda 4 gol atan Mikel Oyarzabal, bu maça hazır olduklarını belirtti.
Oyarzabal, "İspanya'nın gol yükünü omuzlarında hissediyor musun?" sorusunu, "Hayır, sakinim, rahatım. Dünya Kupası'ndaki yolculuğumuzun tadını çıkarıyorum. Bir gün işler istediğim gibi gitmezse takım arkadaşlarımın devreye gireceğini, en az benim kadar hatta daha iyi yapacaklarını biliyorum." şeklinde yanıtladı.
Deneyimli golcü, İspanya'nın kupanın güçlü favorilerinden biri olarak gösterilmesi hakkında ise "Buna çok önem vermiyoruz, kendi işimize odaklanıyoruz. Bunun hakkında çok fazla konuşmamaya veya düşünmemeye, kafamızı boşaltmaya ve sakin kalmaya çalışıyoruz çünkü bu sahada daha iyi performans göstermenizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Çok güçlü bir takım temeli oluşturduklarının altını çizen İspanyol oyuncu, "İyi zamanlardan kötü zamanlara kadar, kim oynarsa oynasın, takım her zaman tepki veriyor. Ve bence bu çok önemli. Bu açıdan bakıldığında, çok zor bir şeyi başardığımızı düşünüyorum, böyle bir grup ve takım içinde böyle bir birlik oluşturmak kolay değil." ifadelerini kullandı.
Belçika kalecisi Thibaut Courtois ile ilgili soruyu da yanıtlayan golcü oyuncu, "Keşke işimizi kolaylaştıracak bir anahtarımız olsaydı. Ama şunu unutmamak gerek Courtois dünyanın en iyi kalecilerinden biri, yıllardır üst düzey performans sergiliyor. Onun en iyi gününde olmaması ve işlerin bizim lehimize ilerlemesini sağlamak için mücadele edeceğiz. O bizi durdurmaya çalışacak, biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Courtois için henüz özel hazırlanmadım, maçtan 1 gün önce rakip kalecinin videolarını bize gönderen bir ekibimiz var. Onu yakından tanıyorum ama maç içinde farkı oluşturan saniyenin yüzde birinde aldığınız kararlar." ifadelerini kullandı.
"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ"
İspanya'nın orta sahadaki önemli isimlerinden Gavi, "Rakip takımdaki oyuncuları çok iyi tanımıyorum. Dünya Kupası maçlarının çoğunu izlemedim ama bence şu anki yıldızları Doku, bence en üst formunda. Harika bir takımları var, yoksa çeyrek finalde olmazlardı. İnsanlar Belçika'nın Portekiz'den daha kolay bir rakip olacağını düşünebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Aynı derecede zor, hatta daha da zor olacak. Umarım her şey istediğimiz gibi gider." dedi.
Takım olarak formda olduklarını aktaran Gavi, şöyle konuştu:
"Bence bu Dünya Kupası'nda her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, oyunumuz da daha iyi bir seviyeye çıkıyor. Şu an formdayız ancak bunlar 'ya tamam ya devam' maçları. Bu yüzden en önemli şey hep birlikte, tam bir birlik içinde hareket etmemiz, o zaman maçların da iyi geçeceğinden eminim. Elbette her zaman biraz gerginlik olur ama takımımızı çok özgüvenli görüyorum. Sonuçta, hepimizin birlikte hareket ettiğini ve teknik direktörümüzle net bir anlayış içinde olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla, birbirimizi anlarsak ve plan iyiyse, kesinlikle sonu iyi olacaktır. Bir önceki Dünya Kupası'na göre daha iyi birlikteliğimiz var ve çok daha iyi oynuyoruz. Oyunu kurma, yönlendirme de iyiyiz ve hücuma odaklanıyoruz. Her an gol atabilecek bireysel oyuncularımız var. Ve bu bize büyük güç veriyor."
Oyun tarzı hakkında da gelen bir soruyu yanıtlayan genç oyuncu, "Saha içinde sürekli hareket halindeyim, rakipler için bir baş belası olabilirim ama yapım böyle. Takımın bana ihtiyacı olduğunda, oynasam da oynamasam da her zaman elimden gelen katkıyı yapacağım. Sonuçta, bence önemli olan hep birlikte olmamız ve eğer böyle devam edersek finale ulaşırız. Yamal'la da çok iyi bir uyumumuz var. Şu an yüzde 100'ünde değil, yüzde 70'inde bile olsa bence en iyisi ve en tahmin edilemezi. Umarım gol ve goller atacak." değerlendirmesinde bulundu.
"ÇOK SIKI ÇALIŞTIK"
İspanya'nın hücum oyuncularından Borja Iglesias, ilk düşüncelerinin Belçika maçı olduğunu belirterek, "Öncelikle, maça odaklanmalıyız. Elbette turlar geçildikçe bazı dikkat dağıtıcı düşünceler olabilir ancak hepimiz kazanmak için Belçika maçına odaklanmış durumdayız. Hücum gücü yüksek bir rakibimiz var, topu kaybettikten sonra da agresif bir görüntü sergiliyorlar. Çok önemli bir takım ki bu çeyrek finale gelebildiler. Belçika maçına çok sıkı çalışıyoruz. Şu an bulunduğum yerden gurur duyuyorum. Kazanmak her zaman önemli duygusal anlar oluşturuyor. Çok uyumluyuz ve takımımız her zaman daha fazlasını istiyor. Harika bir süreç geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Iglesias, İspanya'nın kupada henüz gol yememesi hakkında ise "Teknik direktörümüz şunu söylemişti, hücuma olan arzumuz kadar, savunmaya da büyük önem veriyoruz. Hücumdan başlayarak kalemizi savunmaya çalışıyoruz." yorumunu yaptı.
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|Hırvatistan
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