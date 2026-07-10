Fransa, ikinci yarı açıldı, yarı final biletini kaptı!
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Boston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa, 2-0'lık skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe ile 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
⚽️Kylian Mbappe'den mükemmel ayak içi...pic.twitter.com/BSM365tHgu https://t.co/BK3eKltKc1
— Sporx (@sporx) July 9, 2026
Kylian Mbappe, Fransa'nın 28. dakikada kazandığı penaltıda Yassine Bono'ya takıldı.
Bu kez sahnede Dembele var! Fransa'dan goller üst üste! 🇫🇷pic.twitter.com/qMihDBa062 https://t.co/436zjsr0Ae
— Sporx (@sporx) July 9, 2026
FRANSA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR
❌Kylian Mbappe'nin penaltısını Bono çıkardı! pic.twitter.com/7bEZ0jX1sw
— Sporx (@sporx) July 9, 2026
Fransa, yarı finalde İspanya - Belçika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
FRANSA NAMAĞLUP İLERLİYOR
I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kalmıştı. Fas karşısında da kazanan Fransa yarı finale kadar yenilgisiz geldi.
MBAPPE, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde önemli bir rekora imza attı.
Fas karşısında sahaya çıkan Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki 20. maçına çıktı. Fransız yıldız, bu sayıya ulaşan en genç futbolcu olarak organizasyon tarihine geçti.
DÜNYA KUPASI'NDA SON AFRİKA TAKIMI DA TURNUVAYA VEDA ETTİ
2026 Dünya Kupası'nda Afrika kıtasının turnuvadaki serüveni sona erdi. Çeyrek finalde elenen Fas'ın ardından organizasyonda mücadele eden son Afrika temsilcisi de turnuvaya veda etti.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0