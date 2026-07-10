Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fransa, ikinci yarı açıldı, yarı final biletini kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

calendar 10 Temmuz 2026 01:00 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 01:20
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Fransa, ikinci yarı açıldı, yarı final biletini kaptı!
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi.

Boston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa, 2-0'lık skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe ile 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kylian Mbappe, Fransa'nın 28. dakikada kazandığı penaltıda Yassine Bono'ya takıldı.

FRANSA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Fransa, yarı finalde İspanya - Belçika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FRANSA NAMAĞLUP İLERLİYOR

I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kalmıştı. Fas karşısında da kazanan Fransa yarı finale kadar yenilgisiz geldi.



MBAPPE, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde önemli bir rekora imza attı.

Fas karşısında sahaya çıkan Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki 20. maçına çıktı. Fransız yıldız, bu sayıya ulaşan en genç futbolcu olarak organizasyon tarihine geçti.



DÜNYA KUPASI'NDA SON AFRİKA TAKIMI DA TURNUVAYA VEDA ETTİ

2026 Dünya Kupası'nda Afrika kıtasının turnuvadaki serüveni sona erdi. Çeyrek finalde elenen Fas'ın ardından organizasyonda mücadele eden son Afrika temsilcisi de turnuvaya veda etti.

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Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Fransa - Fas
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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