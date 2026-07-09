İspanya ile Belçika yarı final için sahaya çıkıyor
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika yarın karşı karşıya gelecek. Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
İSPANYA GOL YEMEDİ
Dünya Kupası'na H Grubu'nda başlayan İspanya, ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup eden İspanya, grubunu gol yemeden tamamladı.
İspanya, grup aşamasının ardından son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. Son 16 turunda ise Portekiz'i 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Turnuvada şu ana kadar 5 maça çıkan İspanya, kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı.
BELÇİKA SONRADAN AÇILDI
Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile yer aldığı G Grubu'nu 5 puanla lider tamamladı. Grupta Mısır ile 1-1, İran ile 0-0 berabere kalan Belçika, son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek üst tura çıktı.
Son 32 turunda Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika, 90 dakikayı 2-2 tamamladı. Uzatmalara giden mücadelede 120+5. dakikada penaltıdan bulduğu golle 3-2 kazanan Belçika, son 16 turuna yükseldi.
Rudi Garcia'nın öğrencileri, son 16 turunda ev sahibi ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
SON 3 MAÇTA 12 GOL
Belçika, grupta oynadığı ilk 2 maçta yalnızca 1 gol sevinci yaşadı. Bu gol de Mısır savunmacısı Hany'nin kendi kalesine gönderdiği topla geldi.
Belçika, turnuvada çıktığı son 3 maçta ise rakip fileleri 12 kez havalandırarak hücumda formunu yükseltti.
REKABETTE İSPANYA ÜSTÜN
İspanya ile Belçika daha önce çeşitli organizasyonlarda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İspanya 6 galibiyet alırken, Belçika 2 kez kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
İki ekip arasında 1986'da Meksika'da oynanan Dünya Kupası maçı 1-1 sona erdi. Belçika, penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 mağlup ederek üst tura yükseldi.
İki takımın Dünya Kupası'ndaki bir diğer karşılaşması ise 1990'da İtalya'da oynandı. Grup mücadelesini İspanya 2-1 kazandı.
GÖZLER GOLCÜLERDE
İspanya ile Belçika arasında oynanacak çeyrek finalde gözler golcü oyuncularda olacak. İspanya'da turnuvada 4 gol atan Oyarzabal, takımının en önemli kozları arasında yer alıyor.
Belçika'da ise 3 golle Romelu Lukaku öne çıkıyor. Lukaku'yu 2'şer golü bulunan Trossard, De Ketelaere ve Tielemans takip ediyor.
Geride kalan 5 maçta İspanya 9 gol atarken, Belçika rakip fileleri 13 kez havalandırdı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0