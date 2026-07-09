Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İspanya ile Belçika yarı final için sahaya çıkıyor

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika yarın karşı karşıya gelecek. Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

calendar 09 Temmuz 2026 12:33
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
İspanya ile Belçika yarı final için sahaya çıkıyor
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika yarın yarı final bileti için mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Los Angeles Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

İSPANYA GOL YEMEDİ

Dünya Kupası'na H Grubu'nda başlayan İspanya, ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup eden İspanya, grubunu gol yemeden tamamladı.

İspanya, grup aşamasının ardından son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. Son 16 turunda ise Portekiz'i 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Turnuvada şu ana kadar 5 maça çıkan İspanya, kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı.

BELÇİKA SONRADAN AÇILDI

Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile yer aldığı G Grubu'nu 5 puanla lider tamamladı. Grupta Mısır ile 1-1, İran ile 0-0 berabere kalan Belçika, son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

Son 32 turunda Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika, 90 dakikayı 2-2 tamamladı. Uzatmalara giden mücadelede 120+5. dakikada penaltıdan bulduğu golle 3-2 kazanan Belçika, son 16 turuna yükseldi.

Rudi Garcia'nın öğrencileri, son 16 turunda ev sahibi ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

SON 3 MAÇTA 12 GOL

Belçika, grupta oynadığı ilk 2 maçta yalnızca 1 gol sevinci yaşadı. Bu gol de Mısır savunmacısı Hany'nin kendi kalesine gönderdiği topla geldi.

Belçika, turnuvada çıktığı son 3 maçta ise rakip fileleri 12 kez havalandırarak hücumda formunu yükseltti.

REKABETTE İSPANYA ÜSTÜN

İspanya ile Belçika daha önce çeşitli organizasyonlarda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İspanya 6 galibiyet alırken, Belçika 2 kez kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında 1986'da Meksika'da oynanan Dünya Kupası maçı 1-1 sona erdi. Belçika, penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 mağlup ederek üst tura yükseldi.

İki takımın Dünya Kupası'ndaki bir diğer karşılaşması ise 1990'da İtalya'da oynandı. Grup mücadelesini İspanya 2-1 kazandı.

GÖZLER GOLCÜLERDE

İspanya ile Belçika arasında oynanacak çeyrek finalde gözler golcü oyuncularda olacak. İspanya'da turnuvada 4 gol atan Oyarzabal, takımının en önemli kozları arasında yer alıyor.

Belçika'da ise 3 golle Romelu Lukaku öne çıkıyor. Lukaku'yu 2'şer golü bulunan Trossard, De Ketelaere ve Tielemans takip ediyor.

Geride kalan 5 maçta İspanya 9 gol atarken, Belçika rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
İspanya ile Belçika yarı final için sahaya çıkıyor
İspanya ile Belçika yarı final için sahaya çıkıyor
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Fransa - Fas
Mısır
Mısır'da Hüsam Hasan ile devam kararı
Dani Olmo:
Dani Olmo: "En önemli maçımız Belçika maçı"
Didier Deschamps:
Didier Deschamps: "Rakibimiz Fas, hakem değil!"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön