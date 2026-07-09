Mısır'da Hüsam Hasan ile devam kararı
Mısır Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Mısır basınına göre 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak.
Federasyondan yapılan açıklamada, sözleşme yenileme sürecine ilişkin işlemlerin milli takım kafilesinin yurda dönmesinin ardından tamamlanacağı belirtildi.
Açıklamada, "Yönetim kurulunun sözleşme yenileme ve onaylama işlemlerine ilişkin özel prosedürler, milli takım kafilesi yurda döner dönmez gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
2030'A KADAR SÖZLEŞME İDDİASI
Mısır basınına göre Hüsam Hasan ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Deneyimli teknik adamın yeni dönemde de Mısır Milli Takımı'nın başında görev yapması bekleniyor.
DÜNYA KUPASI'NA SON 16'DA VEDA ETTİ
Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda Arjantin ile karşı karşıya geldi. Mısır Milli Takımı, mücadeleyi 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.
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|Avustralya
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|Türkiye
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|Güney Afrika
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|Güney Kore
|3
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|Çekya
|3
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|2
|2
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|İsviçre
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|2
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|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
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|4
|3
|Bosna Hersek
|3
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|1
|5
|6
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|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0