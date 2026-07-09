Dani Olmo: 'En önemli maçımız Belçika maçı'

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Temmuz'da Belçika ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Dani Olmo, hedeflerinin final olduğunu ve bunun için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
İspanya Milli Takımı'nın Los Angeles'ta kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olmo, "Hedefimiz final ama ilk düşüncemiz Belçika maçı. Henüz çeyrek finaldeyiz ve en önemli maç önümüzdeki karşılaşma. Karşımızda harika bir rakip var." dedi.
Yeşil Burun Adaları karşısında aldıkları beraberliğin de kendilerine eksiklerini görme adına fayda sağladığını belirten Olmo, "Gol yemeden yolumuzda ilerliyoruz, bu da çok önemli. Gol yememek çok önemli çünkü her zaman galibiyete 1 gol kadar uzaksınız. Biz bir takımız ve herkes oynamaya hazır, bu çok önemli. Bu nedenle kimin oynadığının önemi yok. Birçok maçta sonuç son dakikalarda belli oluyor ve oyunu sonradan giren oyuncuların çözdüğünü görüyoruz. Saha içinde ve saha dışında bir takım olmak önemli, biz de bunu başarıyoruz. Oynayan veya oynamayan herkes takım için yüzde yüzünü vermeli. Takım halinde savunma ve hücum yapıyoruz. Savunma en uçtaki oyuncumuzdan başlıyor." ifadelerini kullandı.
Hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran İspanyol futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Yolumuzda ilerliyoruz ve çok daha büyük başarılar elde edebiliriz. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var, neleri iyileştirebiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Belçika çok iyi ve komple bir takım. Belki de dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahipler. Olağanüstü oyunculara sahip bir ekip, bizi çok zorlu bir karşılaşma bekliyor. En önemli maçımız her zaman önümüzdeki karşılaşma. Bu nedenle tüm odağımız oynayacağımız Belçika maçında. Yenilmezlik serimiz var ama önemli olan bu değil, önümüzdeki maçı kazanmak. Dünya Kupası'nı kazanmaktan önce çeyrek finali geçmeyi düşünüyoruz."
Olmo, Yamal hakkında gelen bir soruyu ise, "Yamal bize büyük güç katıyor, her zamankinden daha özgüvenli, saha içinde iyi anlaşıyoruz, bu şekilde gelişmeye devam ederek bize büyük güç katacaktır." diye yanıtladı.
2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanırken, bu sayfa kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek noktada sunmayı hedeflemektedir. Turnuvaya dair en çok aranan başlıklar arasında yer alan 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası fikstür ve 2026 Dünya Kupası maç programı gibi temel içerikler, düzenli olarak güncellenmekte ve detaylandırılmaktadır.
Turnuvayı izlemek ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi sorulara yanıt veren içerikler de bu sayfada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise dünya kupası Türkiye, milli takım fikstür ve milli takım son dakika haberleri gibi başlıklar altında, milli takımın turnuvadaki durumu ve tüm gelişmeler detaylı şekilde sunulmaktadır.
Bu mikro sayfa, yalnızca bir fikstür veya skor platformu olmanın ötesinde, kapsamlı bir Dünya Kupası rehberi olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılar burada 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası fikstür bilgilerine ulaşırken, aynı zamanda dünya kupası maçları, dünya kupası sonuçlar, dünya kupası canlı ve dünya kupası canlı sonuçlar gibi içerikleri tek bir akışta takip edebilir.
2026 Dünya Kupası sürecinde kullanıcı davranışları yalnızca maç takibi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda detaylı içerik tüketimi ve anlık bilgi ihtiyacı ile şekillenmektedir. Bu nedenle sayfada dünya kupası canlı, dünya kupası canlı sonuçlar ve dünya kupası maçları akışı sürekli güncellenerek kullanıcıların gerçek zamanlı veri ihtiyacı karşılanmaktadır.
Aynı zamanda turnuvayı yakından takip eden kullanıcılar için 2026 Dünya Kupası fikstür, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası gruplar bilgileri, sade ve erişilebilir bir yapı ile sunulmaktadır. Kullanıcılar bu sayfada dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi yayın odaklı aramalarına yanıt bulurken, 2026 Dünya Kupası izle ve dünya kupası canlı içerikleri ile maçları izleme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.