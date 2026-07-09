Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dani Olmo: "En önemli maçımız Belçika maçı"

Dani Olmo, Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika maçına odaklandıklarını belirterek, en önemli hedeflerinin önce çeyrek finali geçmek olduğunu söyledi.

calendar 09 Temmuz 2026 01:22 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 03:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dani Olmo: 'En önemli maçımız Belçika maçı'
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2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Temmuz'da Belçika ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Dani Olmo, hedeflerinin final olduğunu ve bunun için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya Milli Takımı'nın Los Angeles'ta kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olmo, "Hedefimiz final ama ilk düşüncemiz Belçika maçı. Henüz çeyrek finaldeyiz ve en önemli maç önümüzdeki karşılaşma. Karşımızda harika bir rakip var." dedi.

Yeşil Burun Adaları karşısında aldıkları beraberliğin de kendilerine eksiklerini görme adına fayda sağladığını belirten Olmo, "Gol yemeden yolumuzda ilerliyoruz, bu da çok önemli. Gol yememek çok önemli çünkü her zaman galibiyete 1 gol kadar uzaksınız. Biz bir takımız ve herkes oynamaya hazır, bu çok önemli. Bu nedenle kimin oynadığının önemi yok. Birçok maçta sonuç son dakikalarda belli oluyor ve oyunu sonradan giren oyuncuların çözdüğünü görüyoruz. Saha içinde ve saha dışında bir takım olmak önemli, biz de bunu başarıyoruz. Oynayan veya oynamayan herkes takım için yüzde yüzünü vermeli. Takım halinde savunma ve hücum yapıyoruz. Savunma en uçtaki oyuncumuzdan başlıyor." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran İspanyol futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Yolumuzda ilerliyoruz ve çok daha büyük başarılar elde edebiliriz. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var, neleri iyileştirebiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Belçika çok iyi ve komple bir takım. Belki de dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahipler. Olağanüstü oyunculara sahip bir ekip, bizi çok zorlu bir karşılaşma bekliyor. En önemli maçımız her zaman önümüzdeki karşılaşma. Bu nedenle tüm odağımız oynayacağımız Belçika maçında. Yenilmezlik serimiz var ama önemli olan bu değil, önümüzdeki maçı kazanmak. Dünya Kupası'nı kazanmaktan önce çeyrek finali geçmeyi düşünüyoruz."

Olmo, Yamal hakkında gelen bir soruyu ise, "Yamal bize büyük güç katıyor, her zamankinden daha özgüvenli, saha içinde iyi anlaşıyoruz, bu şekilde gelişmeye devam ederek bize büyük güç katacaktır." diye yanıtladı.

İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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