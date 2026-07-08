Mısır'dan FIFA'ya François Letexier başvurusu!

Federasyonun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abou Rida, hakem ekibinin yaptığı ciddi hakem hataları ve çifte standart nedeniyle Mısır takımının maçı kaybetmesine ve Dünya Kupası'na veda etmesine yol açan Fransız hakem François Letexier hakkında soruşturma açılması talebiyle FIFA'ya şikayette bulundu."
Açıklamada, karşılaşma boyunca açık hakem hatalarının yapıldığı, bazı pozisyonlarda ise VAR incelemesine gidilmediği savunularak hakem ekibi ve VAR görevlileri hakkında inceleme başlatılması talep edildi.
Mısır Futbol Federasyonu ayrıca, soruşturma sonucunda hakem ve ekibinin Dünya Kupası'ndaki görevlerine son verilmesini isterken, Mısır Milli Takımı'nın ayrımcılığa maruz kaldığını öne sürdü.
"BU MAÇ AYARLANMIŞ GİBİYDİ"
Karşılaşmanın ardından Mısırlı futbolcu Mostafa Zico, "Hakem adil davranmıyor. Bu bir zulüm, apaçık bir zulüm. Maçın başından beri tüm bir ülkenin emeğini çöpe atıyor, sürekli üzerimize geliyor. Arjantin karşısında 2-0 öndeyken bu şekilde elenmemiz kabul edilemez. Turnuva yönlendiriliyor. Allah bize yeter. Bu maç sanki ayarlanmış gibiydi. 2-0 öndeydik ve sürekli üzerimize geliyordu. Görünüşe bakılırsa Arjantin'i bir Dünya Kupası şampiyonluğu daha için şimdiden tebrik etmek gerekiyor." demişti.
"MESSI'NİN YOLA DEVAM ETMESİNİ İSTEDİLER"
Mısır Teknik Direktör Hossam Hassan ise "Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama futbol adil değil. Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti, nedenini bilmiyorum. Belki de tüm bu yaşananlar tamamen bir pazarlama stratejisinin sonucudur. Dünya Kupası'nın ticari başarısı için son Dünya Kupası şampiyonunun turnuvada kalmasını, Messi'nin buralarda yola devam etmesini istiyor olabilirler." ifadelerini kullanmıştı.
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