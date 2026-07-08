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Mısır'dan FIFA'ya François Letexier başvurusu!

Mısır Futbol Federasyonu, Arjantin maçının hakemi François Letexier'i FIFA'ya şikayet etti.

calendar 08 Temmuz 2026 21:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Mısır'dan FIFA'ya François Letexier başvurusu!
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Mısır cephesinde karşılaşmanın tartışmaları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mısır Futbol Federasyonu, müsabakayı yöneten Fransız hakem François Letexier ile hakem ekibi hakkında FIFA'ya resmi başvuruda bulunarak soruşturma açılmasını istedi.

LETEXIER İÇİN FIFA'YA BAŞVURU

Federasyonun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abou Rida, hakem ekibinin yaptığı ciddi hakem hataları ve çifte standart nedeniyle Mısır takımının maçı kaybetmesine ve Dünya Kupası'na veda etmesine yol açan Fransız hakem François Letexier hakkında soruşturma açılması talebiyle FIFA'ya şikayette bulundu."

Açıklamada, karşılaşma boyunca açık hakem hatalarının yapıldığı, bazı pozisyonlarda ise VAR incelemesine gidilmediği savunularak hakem ekibi ve VAR görevlileri hakkında inceleme başlatılması talep edildi.

Mısır Futbol Federasyonu ayrıca, soruşturma sonucunda hakem ve ekibinin Dünya Kupası'ndaki görevlerine son verilmesini isterken, Mısır Milli Takımı'nın ayrımcılığa maruz kaldığını öne sürdü.

"BU MAÇ AYARLANMIŞ GİBİYDİ"

Karşılaşmanın ardından Mısırlı futbolcu Mostafa Zico, "Hakem adil davranmıyor. Bu bir zulüm, apaçık bir zulüm. Maçın başından beri tüm bir ülkenin emeğini çöpe atıyor, sürekli üzerimize geliyor. Arjantin karşısında 2-0 öndeyken bu şekilde elenmemiz kabul edilemez. Turnuva yönlendiriliyor. Allah bize yeter. Bu maç sanki ayarlanmış gibiydi. 2-0 öndeydik ve sürekli üzerimize geliyordu. Görünüşe bakılırsa Arjantin'i bir Dünya Kupası şampiyonluğu daha için şimdiden tebrik etmek gerekiyor." demişti.

"MESSI'NİN YOLA DEVAM ETMESİNİ İSTEDİLER"

Mısır Teknik Direktör Hossam Hassan ise "Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama futbol adil değil. Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti, nedenini bilmiyorum. Belki de tüm bu yaşananlar tamamen bir pazarlama stratejisinin sonucudur. Dünya Kupası'nın ticari başarısı için son Dünya Kupası şampiyonunun turnuvada kalmasını, Messi'nin buralarda yola devam etmesini istiyor olabilirler." ifadelerini kullanmıştı.



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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