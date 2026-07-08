İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarda geçti! 72 yıllık hasret bitti
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında İsviçre normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçın seri penaltı atışlarında Kolombiya'yı 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran İsviçre, Kolombiya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
DAVINSON SANCHEZ PENALTI KAÇIRDI
İsviçre'ye çeyrek finali getiren penaltı!pic.twitter.com/fsrnUjqrO3 https://t.co/PczwPsdmH5
— Sporx (@sporx) July 7, 2026
Kolombiya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, 120 dakika forma giydi.
Kolombiya'da Davinson Sanchez ve Juan Hernandez, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından İsviçre, çeyrek finalde Arjantin ile eşleşti.
❌Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez, penaltıyı kaçırdı.pic.twitter.com/EWCOxwhjzy https://t.co/PPvuKtEPv3
— Sporx (@sporx) July 7, 2026
İSVİÇRE, 72 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE
İsviçre turnuva tarihinde 4. kez çeyrek final aşamasına ulaştı.
Kolombiya'yı geçen İsviçre bu sonuçla 72 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.
Avrupa ekibi son olarak 1954 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde mücadele etmişti.
İsviçre 1994, 2006, 2014, 2018 ve 2022'de son 16 aşamasına ulaşmasına rağmen rakiplerine üstünlük kuramamıştı.
Stat: BC Place
Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)
İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 71 Muheim), Zakaria (Dk. 87 Widmer), Freuler, Xhaka, Jashari (Dk. 46 Sow), Rieder (Dk. 103 Amdouni), Embolo (Dk. 87 Itten), Ndoye (Dk. 90+1 Vargas)
Kolombiya: Vargas, Munoz, Davinson Sanchez, Lucumi (Dk. 118 Mina), Mojica, Puerta, Arias (Dk. 66 Campaz), Lerma (Dk. 82 Rios), James Rodriguez (Dk. 66 Quintero), Luis Diaz, Suarez (Dk. 82 Hernandez)
Sarı kartlar: Dk. 51 Xhaka, Dk. 59 Zakaria, Dk. 105 Muheim (İsviçre), Dk. 60 Suarez, Dk. 95 Davinson Sanchez (Kolombiya)
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