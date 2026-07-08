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İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarda geçti! 72 yıllık hasret bitti

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında İsviçre normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçın seri penaltı atışlarında Kolombiya'yı 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

calendar 08 Temmuz 2026 02:00 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 03:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarda geçti! 72 yıllık hasret bitti
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BC Place Vancouver Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli oldu.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran İsviçre, Kolombiya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

DAVINSON SANCHEZ PENALTI KAÇIRDI

Kolombiya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, 120 dakika forma giydi.

Kolombiya'da Davinson Sanchez ve Juan Hernandez, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından İsviçre, çeyrek finalde Arjantin ile eşleşti.

İSVİÇRE, 72 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE

İsviçre turnuva tarihinde 4. kez çeyrek final aşamasına ulaştı.

Kolombiya'yı geçen İsviçre bu sonuçla 72 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.

Avrupa ekibi son olarak 1954 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde mücadele etmişti.

İsviçre 1994, 2006, 2014, 2018 ve 2022'de son 16 aşamasına ulaşmasına rağmen rakiplerine üstünlük kuramamıştı.

Stat: BC Place

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 71 Muheim), Zakaria (Dk. 87 Widmer), Freuler, Xhaka, Jashari (Dk. 46 Sow), Rieder (Dk. 103 Amdouni), Embolo (Dk. 87 Itten), Ndoye (Dk. 90+1 Vargas)

Kolombiya: Vargas, Munoz, Davinson Sanchez, Lucumi (Dk. 118 Mina), Mojica, Puerta, Arias (Dk. 66 Campaz), Lerma (Dk. 82 Rios), James Rodriguez (Dk. 66 Quintero), Luis Diaz, Suarez (Dk. 82 Hernandez)

Sarı kartlar: Dk. 51 Xhaka, Dk. 59 Zakaria, Dk. 105 Muheim (İsviçre), Dk. 60 Suarez, Dk. 95 Davinson Sanchez (Kolombiya)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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