Enzo Fernandez: "Bu golü üç yıldır hayal ediyordum"
Arjantin'e Mısır karşısında turu getiren golü atan Chelsea oyuncusu Enzo Fernandez, karşılaşmanın ardından konuştu.
"HAYATIMIN GOLÜNÜ ATTIM"
Karşılaşmanın ardından konuşan Enzo Fernandez, "Hayatımın golünü attım. Elenmek üzereydik ama bildiğimiz şekilde mücadele ettik. Biz yüreği olan bir takımız." ifadelerini kullandı.
"TÜM ARJANTİNLİLERİ DÜŞÜNDÜM"
O an neler hissettiğini de anlatan yıldız futbolcu, "Ailemi, takım arkadaşlarımı, burada ve Arjantin'de bizi destekleyen tüm Arjantinlileri düşündüm." dedi.
"BU GOLÜ ÜÇ YILDIR HAYAL EDİYORDUM"
Gol hasretine de değinen Fernandez, "Bu golü üç yıldır hayal ediyordum. Katar'dan sonra yeniden böyle anlar yaşayabilmek benim için büyük bir ayrıcalık. Tanrı'ya ve takım arkadaşlarıma minnettarım." sözlerini sarf etti.
"KALBİM GURURLA DOLUYOR"
Chelsea'nin orta saha oyuncusu taraftarlara da seslenerek, "Kalbim gururla doluyor. Bizi desteklediklerini biliyoruz ve bu bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"
Takım içindeki birlikteliğe de vurgu yapan Fernandez, "Asla pes etmeyen harika bir grubumuz var. Yaşanan tüm zorluklara rağmen her zaman birlikteyiz. Teknik ekibe, burada ve Arjantin'deki tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"KUPAYI YENİDEN KAZANMAYA GELDİK"
Gelecek hedefleriyle ilgili de konuşan Enzo Fernandez, "Aradan dört yıl geçti. Bir Dünya Kupası'nın daha keyfini çıkarmaya, ülkemizi temsil etmeye ve kupayı yeniden kazanmaya geldik. Hedefimiz bu." dedi.
MESSI SÖZLERİ
Lionel Messi'yi örnek gösteren yıldız futbolcu, "Bizi tanımlayan özellik cesaretimiz ve mücadele ruhumuz. Leo'yu izlemek, onun asla pes etmediğini görmek bize örnek oluyor. O, her zaman devam edilebileceğini gösteriyor ve bu hepimiz için büyük bir ödül." ifadelerini kullandı.
"BURASI ARJANTİN, HER ZAMAN İLERİYE BAKMALIYIZ"
Enzo Fernandez ise taraftarlara teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:
"Yolumuza devam ediyoruz. Burası Arjantin ve her zaman ileriye bakmalıyız. Futbolun içinde bunlar var ama zor anlar hepimize önemli dersler veriyor."
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