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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Enzo Fernandez: "Bu golü üç yıldır hayal ediyordum"

Arjantin'e Mısır karşısında turu getiren golü atan Chelsea oyuncusu Enzo Fernandez, karşılaşmanın ardından konuştu.

calendar 08 Temmuz 2026 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Enzo Fernandez: 'Bu golü üç yıldır hayal ediyordum'
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantin'e Mısır karşısında turu getiren golü atan Chelsea oyuncusu Enzo Fernandez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMIN GOLÜNÜ ATTIM"

Karşılaşmanın ardından konuşan Enzo Fernandez, "Hayatımın golünü attım. Elenmek üzereydik ama bildiğimiz şekilde mücadele ettik. Biz yüreği olan bir takımız." ifadelerini kullandı.

"TÜM ARJANTİNLİLERİ DÜŞÜNDÜM"

O an neler hissettiğini de anlatan yıldız futbolcu, "Ailemi, takım arkadaşlarımı, burada ve Arjantin'de bizi destekleyen tüm Arjantinlileri düşündüm." dedi.

"BU GOLÜ ÜÇ YILDIR HAYAL EDİYORDUM"

Gol hasretine de değinen Fernandez, "Bu golü üç yıldır hayal ediyordum. Katar'dan sonra yeniden böyle anlar yaşayabilmek benim için büyük bir ayrıcalık. Tanrı'ya ve takım arkadaşlarıma minnettarım." sözlerini sarf etti.

"KALBİM GURURLA DOLUYOR"

Chelsea'nin orta saha oyuncusu taraftarlara da seslenerek, "Kalbim gururla doluyor. Bizi desteklediklerini biliyoruz ve bu bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"

Takım içindeki birlikteliğe de vurgu yapan Fernandez, "Asla pes etmeyen harika bir grubumuz var. Yaşanan tüm zorluklara rağmen her zaman birlikteyiz. Teknik ekibe, burada ve Arjantin'deki tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"KUPAYI YENİDEN KAZANMAYA GELDİK"

Gelecek hedefleriyle ilgili de konuşan Enzo Fernandez, "Aradan dört yıl geçti. Bir Dünya Kupası'nın daha keyfini çıkarmaya, ülkemizi temsil etmeye ve kupayı yeniden kazanmaya geldik. Hedefimiz bu." dedi.

MESSI SÖZLERİ

Lionel Messi'yi örnek gösteren yıldız futbolcu, "Bizi tanımlayan özellik cesaretimiz ve mücadele ruhumuz. Leo'yu izlemek, onun asla pes etmediğini görmek bize örnek oluyor. O, her zaman devam edilebileceğini gösteriyor ve bu hepimiz için büyük bir ödül." ifadelerini kullandı.

"BURASI ARJANTİN, HER ZAMAN İLERİYE BAKMALIYIZ"

Enzo Fernandez ise taraftarlara teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolumuza devam ediyoruz. Burası Arjantin ve her zaman ileriye bakmalıyız. Futbolun içinde bunlar var ama zor anlar hepimize önemli dersler veriyor."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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