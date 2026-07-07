Lionel Messi'den kaçırdığı penaltı için itiraf!
Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Mısır'a karşı alınan galibiyetin ardından konuştu.
Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Messi, "Yine çok acı çektik ama Dünya Kupası böyle bir şey. Tüm maçlar başa baş ve son derece zor geçiyor, bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"TAKIM ARKADAŞLARIM SAYESİNDE SAHADAYIM"
Takım arkadaşlarına da ayrı bir parantez açan Messi, "Ben takım arkadaşlarım sayesinde sahadayım. Çünkü benim yeterince koşmadığım anlarda onlar ekstra çaba harcıyor. Boşlukları kapatıyorlar. Bunu da yürekten yapıyorlar. Arjantin, benim mutluluğum. Uzun zamandır ailemle vakit geçiremiyordum. Birkaç gün önce kısa bir izin yapabildim sadece. Ancak milli takımda birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz. 8 yıldır bu takım bana büyük mutluluklar yaşattı. Yolculuğumuz bugün bitemezdi. Çünkü hala mücadele etmemiz gereken çok şey var. Bunu hissediyorum. Herkese karşı rekabet etmek için buradayız. Her şeyimizi ortaya koyacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"PENALTIYI KAÇIRDIĞIM İÇİN ÇOK ÖFKELİYDİM"
Maç sırasında kaçırdığı penaltıya da değinen deneyimli futbolcu, o anlarda büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Messi, "Penaltıyı kaçırdığım için çok öfkeliydim. Böylesine önemli bir anda takımı yüzüstü bıraktığımı hissediyordum. Neyse ki Tanrı'nın benim için hazırladığı başka bir şey vardı. Bu, hepimiz için büyük bir rahatlama oldu." dedi.
Mostafa Shobeir, Lionel Messi'nin penaltısını kurtardı.pic.twitter.com/kkZUOXmmEE https://t.co/QRvjvXASCk
— Sporx (@sporx) July 7, 2026
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