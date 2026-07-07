Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Lionel Messi'den kaçırdığı penaltı için itiraf!

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Mısır'a karşı alınan galibiyetin ardından konuştu.

calendar 07 Temmuz 2026 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 00:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Lionel Messi'den kaçırdığı penaltı için itiraf!
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Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Mısır'a karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "YİNE ACI ÇEKTİK AMA DÜNYA KUPASI BÖYLE BİR ŞEY"

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Messi, "Yine çok acı çektik ama Dünya Kupası böyle bir şey. Tüm maçlar başa baş ve son derece zor geçiyor, bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"TAKIM ARKADAŞLARIM SAYESİNDE SAHADAYIM"

Takım arkadaşlarına da ayrı bir parantez açan Messi, "Ben takım arkadaşlarım sayesinde sahadayım. Çünkü benim yeterince koşmadığım anlarda onlar ekstra çaba harcıyor. Boşlukları kapatıyorlar. Bunu da yürekten yapıyorlar. Arjantin, benim mutluluğum. Uzun zamandır ailemle vakit geçiremiyordum. Birkaç gün önce kısa bir izin yapabildim sadece. Ancak milli takımda birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz. 8 yıldır bu takım bana büyük mutluluklar yaşattı. Yolculuğumuz bugün bitemezdi. Çünkü hala mücadele etmemiz gereken çok şey var. Bunu hissediyorum. Herkese karşı rekabet etmek için buradayız. Her şeyimizi ortaya koyacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"PENALTIYI KAÇIRDIĞIM İÇİN ÇOK ÖFKELİYDİM"

Maç sırasında kaçırdığı penaltıya da değinen deneyimli futbolcu, o anlarda büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Messi, "Penaltıyı kaçırdığım için çok öfkeliydim. Böylesine önemli bir anda takımı yüzüstü bıraktığımı hissediyordum. Neyse ki Tanrı'nın benim için hazırladığı başka bir şey vardı. Bu, hepimiz için büyük bir rahatlama oldu." dedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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