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Hossam Hassan'dan Messi için olay yaratacak sözler!

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Arjantin'e elendikleri Dünya Kupası son 16 turu maçının ardından hakem kararlarına ve organizasyona yönelik konuştu.

calendar 07 Temmuz 2026 23:12 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 23:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Hossam Hassan'dan Messi için olay yaratacak sözler!
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Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Arjantin'e elendikleri Dünya Kupası son 16 turu maçının ardından hakem kararlarına ve organizasyona yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu savunan Hassan, hakem yönetimine tepki gösterdi.

"Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama futbol adil değil. Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti, nedenini bilmiyorum. Belki de tüm bu yaşananlar tamamen bir pazarlama stratejisinin sonucudur. Dünya Kupası'nın ticari başarısı için son Dünya Kupası şampiyonunun turnuvada kalmasını, Messi'nin buralarda yola devam etmesini istiyor olabilirler." ifadelerini kullandı.

"BU SAATTE MAÇ OYNANMAZ"

Maç saatine de tepki gösteren deneyimli teknik adam, fikstür planlamasını eleştirdi.

Hassan, "Bu maçları planlayan kişinin hayatında hiç futbol oynamadığını söylemeye cesaret ediyorum. Çünkü hiçbir maç bu saatte oynatılmaz. Öğle vakti insan yürüyüşe çıkar ya da brunch yapar; futbol maçı oynanmaz. Tartışmaya açık çok fazla unsur var. Size söz veriyorum, Dünya Kupası maçlarını artık izlemeyeceğim. Bu duruma karşı durma şeklim bu." dedi.

"NEDEN HERKESİ ÇAĞIRIYORLAR?"

Arjantin'in turnuvada kalmasının istendiğini öne süren Hassan, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden herkesi turnuvaya katılmaya çağırıyorlar?"

"DÜNYA KUPASI'NI İZLEMEYECEĞİM"

Yaşananları protesto edeceğini belirten Mısır Teknik Direktörü, "Artık Dünya Kupası maçlarını izlemeyeceğim. Bugün yaşadığımız haksızlığı protesto ediyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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