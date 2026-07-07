Hossam Hassan'dan Messi için olay yaratacak sözler!

"Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama futbol adil değil. Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti, nedenini bilmiyorum. Belki de tüm bu yaşananlar tamamen bir pazarlama stratejisinin sonucudur. Dünya Kupası'nın ticari başarısı için son Dünya Kupası şampiyonunun turnuvada kalmasını, Messi'nin buralarda yola devam etmesini istiyor olabilirler." ifadelerini kullandı.
"BU SAATTE MAÇ OYNANMAZ"
Maç saatine de tepki gösteren deneyimli teknik adam, fikstür planlamasını eleştirdi.
Hassan, "Bu maçları planlayan kişinin hayatında hiç futbol oynamadığını söylemeye cesaret ediyorum. Çünkü hiçbir maç bu saatte oynatılmaz. Öğle vakti insan yürüyüşe çıkar ya da brunch yapar; futbol maçı oynanmaz. Tartışmaya açık çok fazla unsur var. Size söz veriyorum, Dünya Kupası maçlarını artık izlemeyeceğim. Bu duruma karşı durma şeklim bu." dedi.
"NEDEN HERKESİ ÇAĞIRIYORLAR?"
Arjantin'in turnuvada kalmasının istendiğini öne süren Hassan, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
"Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden herkesi turnuvaya katılmaya çağırıyorlar?"
"DÜNYA KUPASI'NI İZLEMEYECEĞİM"
Yaşananları protesto edeceğini belirten Mısır Teknik Direktörü, "Artık Dünya Kupası maçlarını izlemeyeceğim. Bugün yaşadığımız haksızlığı protesto ediyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
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