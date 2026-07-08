Mostafa Zico: "Dünya Kupası zaten ayarlanmış"
FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Mısır'da Mostafa Zico, maçın hakemine sert tepki gösterdi.
"DÜNYA KUPASI ZATEN AYARLANMIŞ"
Maç içindeki hakem kararlarına büyük tepki gösteren Zico, "Tebrikler Arjantin. Dünya Kupası zaten ayarlanmış. O yüzden hakeme veya başka bir faktörlere hiç ihtiyaçları yoktu bence." dedi.
"HAKEM ADALETSİZ, ALLAH BANA YETER"
Sözlerine devam eden Zico, "Hakem adaletsiz. Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Bütün bir milletin emeğini boşa harcıyor. Kupa Arjantin'e veriliyor." ifadelerini kullandı.
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|1
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|7
|2
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|3
|İskoçya
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|Japonya
|3
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|7
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|İsveç
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|7
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|4
|Tunus
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
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|1
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|0
|6
|2
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|Mısır
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|İran
|3
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|3
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|3
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|Yeni Zelanda
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|Suudi Arabistan
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|1
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|Av.
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|Fransa
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|3
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|Norveç
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|Senegal
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|4
|Irak
|3
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|Arjantin
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|Avusturya
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|Cezayir
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|Ürdün
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|Portekiz
|3
|1
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|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
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|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
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|0
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|Y
|Av.
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|1
|İngiltere
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|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
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|5
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|Gana
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